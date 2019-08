Windhoos treft Amsterdam

Windhoos boven Amsterdam. Beeld Harmen van Dijk.

Op beelden verstuurd via Twitter is de zwarte lucht te zien die heftige windvlagen veroorzaakt. Er zijn inmiddels meerdere meldingen gemaakt van schade. Een woordvoerder van de politie meldt dat er met name meldingen binnen zijn gekomen van bewoners rondom het Oosterdok.

Windhoos boven CS Amsterdam vanavond even na 9 uur. Credits aan Reinoud Nijhuis @Weerplaza @weeronline @RTL4 @GerritHiemstra @KNMI #windhoos #amsterdam pic.twitter.com/DnMglMRvqh Ineke

Heel heftige beelden van collega’s op het Oosterdok . Hoop alle schippers gasten , boten en mensen op de wal veilig pic.twitter.com/KOTcBJYe4W Frans heijn