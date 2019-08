Windhoos treft Amsterdam en zorgt voor veel schade

Windhoos boven Amsterdam. Beeld Harmen van Dijk.

Op beelden verstuurd via Twitter is de zwarte lucht te zien die heftige windvlagen veroorzaakte. Er werden meerdere meldingen gemaakt van schade. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er met name meldingen binnen zijn gekomen van bewoners rondom het Oosterdok. Via andere kanalen zijn berichten gemeld over weggewaaide dakpannen, vernielde parasols en een omgevallen boom.

Ontstaan windhoos

Weerman Robert de Vries geeft een verklaring voor het weerfenomeen: “Een windhoos ontstaat meestal bij zware (onweers)buien. Het zijn buien die om hun eigen as kunnen draaien. Als er veel onstabiliteit in de atmosfeer is, en dat in combinatie met veel wind hogerop in de lucht, dan kan er een windhoos beginnen. Naar waarschijnlijkheid is deze boven de stad ontstaan en heeft uiteindelijk de grond of het water bereikt bij het Oosterdok. Zo’n windhoos kan dus heel plaatselijk zijn.”

“De windhoos is inmiddels voorbij en voor morgen hoeven mensen zich geen zorgen te maken. De harde wind die zaterdag wordt verwacht, heeft niets te maken met een windhoos,” aldus De Vries.

Windhoos boven CS Amsterdam vanavond even na 9 uur. Credits aan Reinoud Nijhuis @Weerplaza @weeronline @RTL4 @GerritHiemstra @KNMI #windhoos #amsterdam pic.twitter.com/DnMglMRvqh Ineke

Omgevallen parasols

Een van de eigenaren van Hannekes Boom, Jima Claassen, vertelt dat de lucht ineens pikzwart werd. “De aanwezigen hadden door dat het mis was en op dat moment stak de wind opeens op. Waanzinnige windvlagen waaiden parasols om (die heel goed bevestigd zijn) en er lag van alles in het water.” Niemand raakte gewond, maar wel was er schade aan het terras.

Schade aan parasols van terras Hannekes Boom. Beeld Jima Claassen.

Weggewaaide dakpannen

Een melding via Twitter laat zien dat er in de Aker dakpannen zijn weggewaaid. Op het fietspad bij de Prins Hendrikkade is een boom omgevallen. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is ter plaatse om de boom te verwijderen.

Omgevallen boom bij fietspad Prins Hendrikkade. Beeld Bart van Zoelen.

Heel heftige beelden van collega’s op het Oosterdok . Hoop alle schippers gasten , boten en mensen op de wal veilig pic.twitter.com/KOTcBJYe4W Frans heijn

What the actual fuck. Amsterdam centrum, Oosterdok nu net. pic.twitter.com/mRIu7fFWxG Marie Hemelrijk

Bovenstaande video is gemaakt door Diderick de Roy van filmbedrijf Trip to the Moon Films. Hij was een commercial aan het draaien toen de windhoos voorbij kwam.