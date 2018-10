Wim Kok, de reus die vlijmscherp bleef tot de laatste dag

Zaterdag, rond het middaguur, staat Marnix Krop aan het sterfbed van Wim Kok. Krop is oud-ambassadeur in Berlijn en werkt sinds twee jaar aan de biografie van de voormalige premier.



Fysieke reus

"We kennen hem allemaal als een fysieke reus. Hij lag daar heel ziek, aan allerlei machines. Hij herkende mij. Ik kon met hem spreken, hij kon niets terug zeggen. Met zijn ogen gaf hij tekens, ook kon hij zijn hoofd een beetje bewegen."



Zijn vrouw Rita zit naast hem. "Die was inmiddels gewend aan hoe ze met de situatie moest omgaan," zegt Krop. "Ze eindigde elke zin met een vraag, zodat hij ja kon knikken of nee schudden. Zo kon hij toch een gesprek voeren."



Het is de laatste keer dat Krop hem ziet. De oud-premier en voormalig PvdA-leider neemt afscheid van zijn naasten. Aan het einde van de middag - in het bijzijn van Rita, kinderen en kleinkinderen - overlijdt Wim Kok in een ziekenhuis in Amsterdam, precies drie weken na zijn tachtigste verjaardag.



Verborgen

De 'premier van alle Nederlanders' leidde tussen 1994 en 2002 twee paarse kabinetten van PvdA, VVD en D66. Daarvoor was hij vakbondsvoorzitter, oppositieleider en minister van Financiën. Hij was al maanden ernstig ziek, maar dat werd voor de buitenwereld verborgen gehouden. In de zomer lag hij lange tijd in het ziekenhuis.



"Ik zag hem vorige maand voor het laatst, bij hem thuis in Amsterdam," vertelt PvdA-leider Lodewijk Asscher. "Hij stond aan de vooravond van een operatie. Het was een zonnige middag. We zaten in de tuin, zijn kleinzoon schonk thee."