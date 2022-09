Willy (84) van vertel-oma naar verstel-oma: ‘Ik ben een milieumeisje’

Oma Willy Beeld Lin Woldendorp

Het liefst herstelt ze voeringen, of repareert ze knuffels. Maar met net zo veel liefde zet Oma Willy (84) uit de Jordaan knopen aan, stopt ze sokken en dicht ze gaten. Alles met de hand en helemaal gratis. Voor haar buurtgenoten én een betere wereld.

Oma Willy van Hoeve: “Alle kleine beetjes helpen. Recycling is zó belangrijk, de textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën, samen met sierbloemen en veeteelt. Ik ben een milieumeisje.”

Midden in haar woning aan de Egelantiersgracht staat een tafeltje, helemaal op maat gemaakt door haar man Frans, waarmee ze alweer 56 jaar getrouwd is. Daarop ligt haar werkgerei. Een kussentje met naalden en een doos met garen. Haar trots: ze heeft garen in zowat elke kleur en dozen vol knoopjes.

Ze doet het puur en alleen om andere mensen te helpen – en te ontmoeten. “Binnenkort is het weer De week van de eenzaamheid. Elf jaar geleden heb ik twee keer mijn onderrug gebroken. Dan zit je thuis. Op deze manier komt de wereld naar mij toe! Mensen komen en vertellen meteen hun verhaal. Ik heb echt de leukste hobby. Je moet wel verstellen leuk vinden.”

Schot in de roos

Haar man hing destijds posters in de buurt op dat iedereen met kapotte kleren welkom was bij Oma Willy. Dat gaf al veel aanloop, maar enkele maanden geleden hing hij nieuwe posters op, ditmaal met een foto van Oma Willy. “Dat was een schot in de roos. Vorige maand was er zelfs even een wachtlijst.”

Geld wil ze per se niet. “Soms zeggen mensen: het is oneerlijk, wij mogen jou niks geven. Dan zeg ik: doe maar een zakje drop, een plantje of een gedichtje. Mijn spreekwoord is: geven is krijgen. Moet je eens nadenken hoe waar dat is. De mens is een doorgeefluik van liefde. Al ben ik ook wel eens kwaad, hoor.”

Van Hoeve werd geboren op het Zeeuwse platteland, werkte als lerares op basisscholen in Brabant, Rotterdam en vanaf haar 27ste in Amsterdam. Op latere leeftijd studeerde ze Theologie. Ook was ze veertig jaar vrijwilliger bij Amnesty International en ze zette zich ruim twintig jaar in voor incestslachtoffers. Ze schreef daar een boek over en gaf lezingen. “Op een dag zei mijn man: ga eens wat leuks doen.”

Dus ging ze verhalen vertellen op een basisschool in de Jordaan. Toen ze ook nog kleding ging verstellen voor haar zeven kleinkinderen was een nieuwe hobby geboren. “Eerst werd ik een vertel-oma, en daarna een verstel-oma.”

Navolging

Ze vindt het gewoon fijn om iemand een plezier te doen. “En al helemaal mensen die het nu door al die hoge prijzen financieel zo zwaar hebben. Maar ik verstel voor iedereen die komt, hoor. Iemand zei eens: je moet het niet voor rijke mensen doen. Onzin. Iemand die rijk is, kan ook verdriet hebben.”

Ze twijfelde of ze wel met dit verhaal in de krant wilde. “Ik vind het eng. Maar er staat zoveel negatiefs in de krant, ik wil graag een positief verhaal vertellen. En ik wil laten zien dat je, ook als je oud bent, nog best iets kunt betekenen, in het klein, in de buurt.”

Ze hoopt andere ouderen te inspireren hetzelfde te doen. “In De Beemster gaat ook al een oma aan de slag in de buurtwinkel Bij Moeders. Dat vind ik geweldig, ik hoop op een olievlekje. Ik weet niet hoe lang ik nog leef, maar ik wil heel graag dat ik navolging krijg. In elk stadje zo’n schatje, in elk stadje zo’n omaatje.”