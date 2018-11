Willem II steunt vastgehouden supporters bij juridische stappen

De club zegt de waarheid boven water te willen krijgen over de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag op Amsterdam CS. Een trein met 150 Tilburgse supporters werd die dag op het station opgewacht door de ME. Ze werden ingesloten en na twee uur wachten onder begeleiding naar de Johan Cruijff Arena gebracht.



Burgemeester Femke Halsema had een noodbevel gegeven onder meer omdat er signalen waren dat er een confrontatie met de harde kern van Ajax zou kunnen komen.



Ware lezing

Volgens Willem II is echter nog steeds niet duidelijk wat precies de aanleiding was, ook niet nadat overlegd is met supporters en de politie en gemeente van Amsterdam en Tilburg.



"Uit die gesprekken is voor de club niet geheel duidelijk geworden wat de ware lezing van het verloop van de dag is en op basis van welke informatie bepaalde beslissingen ten aanzien van onze supporters genomen zijn," aldus Willem II in een verklaring. Volgens de club is er bij alle partijen wel de intentie om de waarheid boven tafel te krijgen.



Juridische stappen

Willem II zegt dat op dit moment in ieder geval niet is gebleken dat hun supporters terecht zijn vastgehouden. "De club betreurt dat deze supporters ongeacht de achterliggende redenen de dupe zijn geworden en hoopt dat een dergelijk scenario voortaan voorkomen kan worden."



Twee supportersclubs van Willem II zijn intussen boos, ze noemen het optreden van de politie een vorm van vrijheidsberoving. Ze zeggen dat de supporters door de politie slecht zijn behandeld, terwijl zij zich netjes gedroegen. De supporters overwegen daarom juridische stappen te nemen, iets waar Willem II ze waar nodig bij wil staan.