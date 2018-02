Willem Holleeder zat al snel op zijn praatstoel

Onnavolgbare betogen

In vogelvlucht scheerden ze van de Heinekenontvoering in 1983 langs de jaren negentig waarin 'bloedgabbers' Cor van Hout en Holleeder braken, via de periode dat Holleeder op trok met Sam Klepper en John Mieremet tot de 'vriendschap' met vastgoedmagnaat Willem Endstra, bij wie Holleeder 8 miljoen gulden zegt te hebben belegd.



We zagen weer de Holleeder die we uit de rechtszaal kenden: met in plat Amsterdams geformuleerde, soms onnavolgbare betogen over de criminele verhoudingen én de behoefte aan een lach nu en dan.



Hij zal wel niet nog eens de fout maken te denken dat gemoedelijke conversaties met rechters zullen leiden tot een mild oordeel aan het eind.



Donderdag en vrijdag gaat de rechtbank verder met Holleeders visie op de liquidatie van Willem Endstra en anderen.