Willem Holleeder na getuigenis zus: ‘Het gaat Astrid alléén om geld’

Rechtbanktekening van Willem Holleeder tijdens de eerste regiezitting van het hoger beroep. Beeld ANP

Verontwaardigd zuchtend, cynisch lachend en een enkele keer met zijn vinger omhoog had Willem Holleeder (63) dinsdag en vrijdagmorgen zijn ongeduld laten blijken terwijl zus Astrid weer tegen hem getuigde – in zijn hoger beroep tegen zijn levenslange celstraf voor moordopdrachten.

Zijn zus sprak vanuit de getuigencabine zoals de vaste volgers van Holleeders veelvoudige liquidatieproces haar kennen: soms als de keurige advocate, geregeld geëmotioneerd, soms als de Jordanese straatvechter.

De voorzitter van het gerechtshof gebaarde nu en dan naar broer Willem dat die zijn vragen moest opschrijven. Eerst stelde het hof vragen, dan de aanklagers, dan de advocaten. Pas toen was het Holleeders beurt, vrijdagmiddag. Nadat Astrid anderhalve dag had herhaald hoe haar broer een schrikbewind voerde en dood en verderf zaaide.

‘Angststrategie’

Tot verbazing van het hof had Holleeder nauwelijks vragen. Holleeder: “Ziet u, meneer de voorzitter, ze zegt zomaar wat. Ik denk dat het geen enkele zin heeft verdere vragen te stellen, want ze liegt de hele dag al! Ze speelt hier de advocate en maakt geweldige pleidooien. Allemaal spannende, stoere verhalen. Die verkoopt ze.”

Zo zei Astrid vrijdagmorgen dat haar broer in medegedetineerde Karel P. ‘alweer een schuttertje had geregeld’ toen hij in 2012 vrijkwam na zijn celstraf voor afpersingen.

“Ik zat met Karel in De Schie (gevangenis in Rotterdam). Ik zat van iedereen afgeschermd. Kareltje kwam wel eens bij een raam roepen: ‘Hé, doe (zus) Sonja de groeten!’ Dát was ons enige contact!”

Dat hij medeverdachte Marcel Kaatee uit de afpersingszaak wilde laten ombrengen? “Het is de grootste onzin, maar ze zegt het maar gewoon!”

Dat zijn zussen een fortuin hebben uit de erfenis van de doodgeschoten Cor van Hout, staat voor Holleeder vast. “Alleen al daarom (zodat hij geen aanspraak op het geld kan maken) hebben ze de boel bij elkaar gelogen. Het is een hard gelag als je dan hier zit en het Openbaar Ministerie kijkt de andere kant op.”

Die hele ‘angststrategie’: puur ‘voor die boeken van d’r’. “Het is weer raak. Haar derde boek, Familiegeheimen, wordt ook weer verfilmd. Dat ben ik zó zat. Niemand wil zien dat het dat mens alléén om geld gaat, met dat verhaal over angst. Tegen een leugenaar is het moeilijk vechten.”

Peter R. de Vries

Tot slot wijdde Willem Holleeder een paar woorden aan de in juli vermoorde Peter R. de Vries, lang een goede kennis, die uiteindelijk tegen hem getuigde. “Ik vind het heel erg. Met name voor Peter, voor zijn kinderen en hun moeder. Ik zag een mooi interview met zijn zoon, bij Khalid (Kasem). Met oude beelden uit zijn tijd bij De Telegraaf, met die bruine leren jas.”

Toen Holleeder ‘in 2006 naar binnen ging’ (gearresteerd werd voor afpersingen) was er voor hem niets aan de hand. “In 2012 kwam ik vrij en begon dat spel met Astrid. Peter is Sonja en Astrid gaan geloven en heeft geen wederhoor gepleegd. Ik werd weer gepakt. Normaal zou ik gezegd hebben: kom maar langs, maar dat kon nu niet want hij was ineens getuige. We hebben dat moment nooit meer kunnen hebben.”

Maandag en dinsdag komt zus Sonja getuigen.