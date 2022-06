Willem Holleeder in snoeihard arrest weer veroordeeld tot levenslang voor álle moorden

In een snoeihard arrest veroordeelt ook het Amsterdamse gerechtshof Willem Holleeder (64) tot levenslang. Hij krijgt die ultieme straf voor het uitlokken van álle liquidaties waarvoor hij was aangeklaagd. Holleeder gaat in cassatie.

In minder dan een uur las de voorzitter het vernietigende oordeel van het hof voor aan Holleeder, die zoals wel vaker in een zwart North Face-jack was verschenen in de zwaarbeveiligde zaal van de rechtbank op Schiphol.

Eerst legde de voorzitter uit dat het hof de cruciale getuigenissen voor het bewijs gebruikt, waaronder de uitvoerige verklaringen van Holleeders zussen Astrid en Sonja en zijn ex Sandra den Hartog. Holleeder heeft steeds gezegd dat zij hem beschuldigen om daar financieel beter van te worden, doordat justitie in ruil zaken over hun financiële handel en wandel zou laten vallen, maar dat gelooft het hof niet.

“De aarzelende manier waarmee zij contact met justitie hebben opgenomen, wijst er niet op dat ze belangen hebben om valse verklaringen af te leggen,” zei de voorzitter. “Ze hebben gaandeweg zelfs laten weten dat ze wilden stoppen en dat hun verklaringen de prullenbak in moesten.”

Geluidsopnames

Ook de biecht van kroongetuige Peter la Serpe werd meegewogen, hoewel La Serpe lang spoorloos was en recent liet weten dat hij niets meer heeft toe te voegen en zich daarom ook niet meer wil laten verhoren. Ook andere getuigenissen, waaronder de postume getuigenis van de vermoorde malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra, gebruikt het hof voor het bewijs.

In heimelijk door zus Astrid gemaakte geluidsopnames én tegen derden heeft Holleeder zelf geregeld gezegd dat hij rivalen zou laten omleggen, of dat had gedaan. Het hof: “De verdachte presenteerde zichzelf als iemand die verantwoordelijk is voor meerdere moorden.”

‘Bloedgabber’

Holleeder is schuldig bevonden aan de liquidatie van zijn mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en botenhandelaar Robert ter Haak (24 januari 2003 in Amstelveen); de malafide vastgoedhandelaar Willem Endstra (17 mei 2004 in Amsterdam-Zuid); Holleeders criminele rivaal John Mieremet (2 november 2005 in Thailand); de handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman (2 november 2005 in Amsterdam-Osdorp) én de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (20 april 2006 in Amsterdam-West).

Meest in het oog springt opnieuw de veroordeling voor de liquidatie van ‘bloedgabber’ Cor van Hout, de man van zijn zus Sonja. De moord was de derde aanslag die op Van Hout werd gepleegd, memoreerde het hof. Holleeder wilde al langere tijd steeds weten waar Van Hout was, omdat die ‘eraan zou gaan’. Hij vertelde meerdere personen dat hij Van Hout wilde omleggen, en vertelde ‘direct na de moord en in de periode daarna’ dat hij de liquidatie had laten plegen. Dat bevestigt een geluidsopname die zus Astrid stiekem maakte.

Cassatie

Nadat de voorzitter het levenslang had uitgesproken, haalde Holleeder zijn schouders lichtjes op. De voorzitter keek Holleeder in de ogen. “U zult het niet eens zijn met de uitspraak.” “Nee,” antwoordde hij.

“Mooie uitspraak!” riep een nabestaande van Thomas van der Bijl. Holleeder keek verstoord om. “Pisbak,” mompelde hij, en liet zich rustig de zaal uit leiden.

Hij gaat in cassatie, zegt zijn advocaat Sander Janssen. “We zijn heel teleurgesteld in het oordeel van het gerechtshof. Het hof heeft een arrest van 500 pagina’s gewezen en wij gaan kijken wat daarin staat, maar het is duidelijk dat meneer Holleeder heel anders tegen de zaken aankijkt.”

Holleeder reageerde in de catacomben van de rechtbank ‘nog steeds strijdbaar’, zei Janssen: “Hij heeft altijd gezegd dat hij aan niemand opdracht voor moorden heeft gegeven. Het hof koppelt gedragingen van anderen steeds aan hem, en daar is hij het nog steeds niet mee eens. We gaan eens goed kijken waarop dat allemaal is gebaseerd en gaan dan in cassatie.”

Misdaadverslaggever Paul Vugts volgde de uitspraak live. Lees hieronder alle updates terug: