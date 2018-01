Wildgroei aan bioscopen in Nederland

Bouwdrift

"Je ziet nu overal de bouwdrift van grote bioscoopconcerns," zegt analist Sonny Duijn van ABN Amro woensdag in Het Parool. "Maar extra aanbod van stoelen leidt niet vanzelf tot extra bezoekers. Op de langere termijn is dat overaanbod niet goed. Wij verwachten niet dat die groei van het aantal bezoekers aanhoudt."



Vorig jaar kochten Nederlanders 36 miljoen bioscoopkaartjes, ruim 5 procent meer dan in 2016 en het negende jaar dat het bezoek toenam.



Volgens ABN zal het aantal bioscoopkaartjes dit jaar nog doorgroeien naar 37 miljoen, maar daarna vlakt de toename steeds verder af. "Tot 2025 zien wij een groei van 1,3 procent per jaar," zegt analist Sonny Duijn van ABN Amro, "veel lager dan de groeipercentages van 5 procent of meer van de afgelopen jaren.



Beleving

"Kijk naar wat in Duitsland is gebeurd. Daar daalde het bezoek sinds 2012, terwijl het aantal zalen toenam. En als zalen leeg blijven, dan heeft dat zijn weerslag op het bezoek. Dan missen mensen de beleving."



Twee jaar geleden volgde de rekening: het aantal bioscoopbezoekers in Duitsland daalde 13 procent. Inmiddels is die klap enigszins hersteld, maar de bezoekersdaling is nog altijd niet goedgemaakt.



"Niettemin is het belangrijk dat bioscopen blijven innoveren," zegt Duijn, "om hun attractiviteit te behouden en het verschil te blijven maken ten opzichte van videodiensten als Netflix. Dat is tot nu de grote kracht gebleken van de Nederlandse bioscoopbranche."