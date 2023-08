Wilden twee Amsterdammers een Colombiaan laten liquideren na mislukte cokedeals, of zijn ze opgelicht?

Wilden Amsterdammers Savas A. (37) en Mohcine H. (41) in Colombia een rivaal laten liquideren vanwege twee mislukte forse cocaïnetransporten, of werden ze opgelicht door hun handelspartners? Dat is de hamvraag in hun grote drugszaak.

Mohcine H. heeft onlangs in een uitvoerige verklaring bekend dat hij betrokken was bij het invoeren van 412 kilo cocaïne vanuit Colombia, bestemd voor de haven van Hamburg. De inbeslagname van die partij in januari 2020 was volgens hem het begin van veel meer ellende, bleek woensdag op de derde inleidende zitting in het strafproces.

1000 kilo cocaïne

De Colombianen die mee hadden geïnvesteerd in die eerste partij eisten dat de Nederlanders zouden meedoen in een tweede, nog veel groter drugstransport, van liefst 1000 kilo cocaïne. Eerst wilden ze niet, vertelde H. in zijn laatste verhoor aan de recherche, maar onder zware dreiging en druk vanuit Zuid-Amerika zochten en vonden zijn compagnon en hij alsnog nieuwe investeerders.

Die tweede keer werden de Amsterdammers naar H.’s overtuiging opgelicht. De Colombianen stuurden volgens hem een lege container.

In het ontsleutelde berichtenverkeer uit de gehackte computerservers van Sky ECC tekent zich vervolgens een boel ‘gesteggel’ af in de groepschat waarin de handelspartners aan beide kanten van de Atlantische Oceaan figureerden, zoveel zijn het Openbaar Ministerie en de verdachten het eens. Ze geven er alleen een totaal andere interpretatie aan.

De officier van justitie ziet in vijftig pagina’s aan berichtjes de uitlokking door de Amsterdammers van de liquidatie van een Colombiaanse rivaal met de bijnaam ‘Buda’, ene Pablo. Ene ‘Illuminati’ laat eerst weten dat hij die Pablo kan vinden, en lijkt woord te houden. Op een foto in de chatgroep zit Pablo in Colombia al snel in een wit T-shirt bedremmeld op een boomstronk, in wat een jungle lijkt.

Ontvoerd of vals spel?

Ontvoerd met het doel om hem dood te schieten, stelt de aanklager. Volgens Mohcine H. moet sprake zijn geweest van één groot vals spel, waarin de Colombianen deden alsof ze Pablo alias ‘Buda’ hadden ontvoerd, maar met hem onder een hoedje speelden om de Nederlanders wéér op te lichten.

‘He is gonna pay’, ‘Let him pay’, stuurden de Nederlanders. Advocaat Sander Janssen van Mohcine H.: “Er wordt niet gezegd ‘Kill him now’, maar ‘Let him pay’. En: ‘Pablo stole our money, he sent an empty box’. Steeds wordt herhaald dat Pablo moet betalen, maar de Colombianen willen juist dat de Nederlanders eerst betalen.”

‘Illuminati’ wil een groot bedrag in peso’s omdat hij Pablo ‘van straat heeft geplukt’, Mohcine H. wil juist 1,6 miljoen euro van Pablo, vanwege de ‘diefstal’. Er is vanuit ‘Illuminati’ ook sprake van een appartement dat kan worden verkocht, Mohcine H. wil daarvan bewijzen zien.

Ook in de chats vragen de Nederlanders zich al af of hier een spelletje wordt gespeeld.

Uiteindelijk volgt de melding vanuit Colombia dat Pablo is ontsnapt. Later verschijnt een foto van hem terwijl hij feest in een club.

‘Aan een kartel ontsnap je niet’

Raadsman Janssen: “Als je daadwerkelijk in handen bent van een Colombiaans drugskartel, ontsnap je echt niet. Mijn cliënt is belazerd.”

De officier van justitie leest in de chats ook dat de verdachten ‘héél boos zijn omdat ze zich belazerd voelen met de drugs’. “Als je al die chats leest over betalen, over achterdocht: dat gaat over boze mensen. Het is niet heel gezellig,” zei de aanklaagster. “Het is gesteggel en getouwtrek over betalingen, en over de vraag of de Colombianen Pablo eerst moeten afmaken en dat bewijzen, waarna de Nederlanders zullen betalen, of dat eerst moet worden betaald en hij dán wordt afgemaakt. Dát is waar dit dossier over gaat. Het woord ‘kill’ komt heel vaak voor.”

Het verhaal dat Mohcine H. na driekwart jaar in voorarrest vertelde, noemt ze ongeloofwaardig. “Dit is geen openheid van zaken geven, zoals hij zegt te doen.”

De rechtbank houdt de beide verdachten in de cel, ook voor het voorbereiden van de liquidatie van Pablo. De zaak gaat in het najaar verder met opnieuw een inleidende zitting.

Over de auteur: Paul Vugts werkt sinds 1997 voor Het Parool, met name als misdaadverslaggever. Hij schrijft boeken en maakt met Corrie Gerritsma en Wouter Laumans elke twee weken de Parool Misdaadpodcast.