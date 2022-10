Wil van Soest, oudste actieve politica van Nederland: ‘Als iets me niet aanstaat, ga ik mijn eigen weg’

Wil van Soest voor het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan: ‘Als ik hoorde dat op een school misstanden waren, ging ik ernaartoe om te kijken of we die konden oplossen.’ Beeld Harmen de Jong

Utrecht

“De oorlog, hè, ik ben vlak voor de oorlog geboren. Mijn vader zat in de bouw en m’n moeder zorgde voor het huishouden. Best een gelukkige jeugd, in een fijn gezin, maar ik heb de eerste zeven jaar van m’n leven in een ziekenhuis doorgebracht. Ik had een gezwel in een nier, maar toentertijd wisten ze niet wat ze daarmee moesten. Midden in de oorlog is die nier verwijderd. En ik kreeg er ook nog difterie overheen, een zeer besmettelijke ziekte waar veel mensen in de oorlog aan stierven. Ik werd altijd als een kasplantje behandeld, mocht nooit buitenspelen, maar moest op het stoepetje blijven zitten.”

“Ik heb 22 jaar in Utrecht gewoond. We waren met zeven kinderen thuis, ik was nummer vijf. Er leven er nog drie. We gaan keurig op een rijtje dood – ik ben nu aan de beurt, maar ik ben voorlopig nog niet van plan te gaan hemelen. Ik mankeer van alles en nog wat, maar dat krijg je als je zo oud bent als ik.”

Amsterdam

“Op m’n achttiende ben ik getrouwd. Geen moetje, hoor, maar mijn man werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea en als we trouwden, kreeg hij dubbel soldij en konden we sparen. Toen hij terugkwam, was de woningnood vreselijk hoog. We woonden op een kale zolder met water, maar zonder afvoer. De deur was een luik in de vloer. Nadat we bij mijn vader waren ingetrokken, kreeg mijn man, die typograaf was, het aanbod om bij De Telegraaf te komen werken, met een huis erbij. Toen zijn we geëmigreerd naar de Admiralengracht.”

“Ik hou van de stad, vooral van de rust in Noord, maar het hart van Mokum is weg. Amsterdam is een soort wereldstad voor hoogopgeleiden geworden. Als je als oudere de stad ingaat, word je voortdurend in het Engels aangesproken en mensen van mijn leeftijd hebben daar moeite mee. Komt door al die expats. We zullen ze wel nodig hebben, maar leer ze dan in elk geval Nederlands.”

Heimwee

“Na drie dochters begon mijn man te zeuren dat ie nog een zoon wilde. Ik liet me overhalen, maar het duurde nog vijf jaar voordat de tweeling kwam, twee jongens. Ze werden geboren in het ziekenhuis van Hoorn, want daar gingen we wonen, maar we waren gauw weer terug. M’n man werkte bij een drukkerij op de Lindengracht en toen we een woning boven de zaak konden krijgen, zijn we godzijdank weer geïmmigreerd.”

Persil

“Ik ben altijd van het aanpakken geweest. Als er geen geld was, dacht ik: weet je wat, ik ga zelf wat doen. En toen ben ik bij de zeepfabriek van Persil op de Stadhouderskade gaan werken als hoofd van de huishoudelijke dienst. Lunch klaarmaken voor de directie, koffie rondbrengen bij de hoge heren, de schoonmakers aansturen. Maar het groeide boven m’n hoofd: ik had vijf kinderen en was op van de stress. Ik zag het helemaal niet meer zitten en ben een maand opgenomen geweest in de Valeriuskliniek.”

Tuindorp Oostzaan

“Omdat het bedrijf werd verkocht, moesten we weg van de Lindengracht. Na een rechtszaak kregen we 85.000 gulden mee en daar hebben we een huis in Noord van gekocht. Toen m’n man 65 werd, zei ik: weet je wat wij doen? We gaan dat huis lekker verkopen, stappen weer in een huurhuisje en gaan de wijde wijde wereld in. Zijn we met de caravan heel Europa doorgetrokken. Tsjechië, Oost-Duitsland, net bevrijd van de communisten: één groot avontuur.”

“In Tuindorp, waar ik nu achttien jaar woon, begon ik helemaal op te bloeien. Ik werd voorzitter van de Anbo, de ouderenbond, en richtte een belangenvereniging voor ouders op. In die tijd werden veel kinderen zonder geldige reden naar huis gestuurd. Als ik hoorde dat op een school misstanden waren, ging ik ernaartoe om te kijken of we die konden oplossen.”

Wijs met ouderen

“Door die acties begon de PvdA in de gemeenteraad aan me te trekken. Ik zei: ‘Als er iets smerig is, is het wel de politiek. Daar ga ik niet in, hoe kom je erbij?’ Uiteindelijk ging ik overstag. Ik zat eerst bij de Boven IJ Partij, daarna heb ik zelf twee politieke partijen opgericht. Eerst Wijs met Ouderen, dat we voor de verkiezingen in 2013 hebben omgebouwd tot de Partij voor de Ouderen. Ik heb twintig jaar in de deelraad Noord gezeten en acht jaar in de gemeenteraad. De meeste kiezers komen nog steeds uit Noord, want ik ben niet verleerd om bij problemen te luisteren naar de mensen. Ik loop de plekken af waar ouderen bij elkaar komen en dan kijk ik wat ik voor ze kan doen.”

Geert Dales

“Vier jaar geleden kwam ie met een grote bos bloemen langs om te vragen of ik voor 50Plus in de Provinciale Staten van Noord-Holland zitting wilde nemen. Dat zag ik wel zitten en we zijn samen – 50Plus en Partij van de Ouderen – de verkiezingen ingegaan. Ik dacht al die tijd: wat moet ie nou toch met zo’n klein partijtje? Iemand met zoveel kennis en inhoud? Om me heen hoorde ik niets anders dan: niet aan beginnen, Wil, want het is een ruziezoeker en hij heeft met die Noord/Zuidlijn het openbaar vervoer naar de knoppen geholpen. Ik heb hem hoog zitten, maar hij is te veel uit op macht en daarom hebben we er maar van afgezien.”

Code Oranje

“Dat is de grootste fout geweest die ik heb kunnen maken. Richard de Mos wilde dat ik op de lijst kwam voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik had er geen fiducie in, maar ik heb een goede band met De Mos en het stond goed op mijn cv. Ik had het nooit moeten doen, want de kiezer dacht: waar staat die Van Soest nu eigenlijk voor? Staat ze voor de ouderen of gebruikt ze de ouderen om verder te komen in de politiek? Nu zitten er weer partijen aan me te trekken om volgend jaar met de Statenverkiezingen mee te doen, maar ik ga met niemand meer in zee. Als ik meedoe, dan met m’n eigen partij, niet meer voor een ander. Ik heb leergeld betaald.”

Eenzaamheid

“Mijn man is in 2006 overleden, maar ik heb geen last van eenzaamheid: ik heb het te druk. Maar als je niet meer de deur uit kunt omdat je ziek bent, dan zit je. Weet je hoeveel mensen dood achter de deur worden gevonden? Maar wat doen we? Robots inzetten! De regering moet zich de ogen uit de kop schamen. Het is werkelijk schandalig hoe we met de ouderen omgaan. De verzorgingstehuizen zijn wegbezuinigd en voor een verpleeghuis moet je eerst half dood zijn. Weet je wat het is? Ze gaan niet meer stemmen, ze laten zich lijdzaam naar de slachtbank brengen. De mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Ik ook niet, maar we hebben de plicht het heft in eigen handen te nemen.”

Andreaspenning

“Daar staat ie, op tafel, ik moet hem nog laten inlijsten. Ik kreeg hem vanwege mijn verdiensten voor Amsterdam, maar ik ben niet zo van de onderscheidingen – ik heb liever een zetel dan een lintje. Ik was wel verrast. Halsema had me uitgenodigd voor een gesprek over de zorg. Komt ze nu mee, dacht ik. In de raad wilden ze niet naar me luisteren en nu mag ik plotseling opdraven. Dus ik met een dikke map papieren onder m’n arm naar haar toe, zag ik daar ineens mijn familie zitten. Dat was toch wel leuk. Ieder mens heeft erkenning nodig, maar ik wil vooral wat bereiken.”

Corona

“Ben ik gelukkig goed doorheen gekomen. Nooit covid gehad en veertien dagen geleden m’n laatste prik genomen. Voor wat die wappies allemaal beweren ben ik te nuchter. Even goede vrienden, maar ik wens er geen gesprek over te voeren. Je kan ze toch niet overtuigen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de oversterfte onder ouderen, maar ze komen niet verder vanwege de privacy. Daar gaan we weer. Wat nou privacy? Wat is nu belangrijker?”

Mark Rutte

“Niet m’n vriendje, nee. Hij heeft de hele verzorgingsstaat naar god geholpen. Als je ziet dat er wachtlijsten zijn in de zorg, hoe het openbaar vervoer is verknald: het is allemaal aan de markt overgelaten. Ze hebben alles uitverkocht. Lekker makkelijk, kunnen ze hun handen in onschuld wassen. Ja, ik ben wel een beetje een socialist, hoor. Tegenwoordig vinden ze me allemaal te rechts, maar ik hang in het midden. Ik werk naar m’n gevoel. Als er iets is wat me niet aanstaat, ga ik toch m’n eigen weg.”

Brug over het IJ

“Daar praten we al vijftig jaar over, maar die brug zal er nooit komen. Het is te duur. Met de scheepvaart kan het gewoon niet. Ik had altijd ruzie met de wethouders. Jullie begrijpen niet wat er aan de hand is, zei ik dan. Vroeger legden we eerst de infrastructuur aan en dan gingen we bouwen. Nu gebeurt het precies andersom. Er zijn mooie plannen voor een tunnel voor fietsers, maar Amsterdam vindt het te duur. Ik ben best sociaal, maar wat er nu in het college zit: hou toch op met mij. Groot Wassink is het Kremlin aan het IJ.”

Provinciale Staten

“Mooi gebouw, aan geld geen gebrek, maar net als hier maken ook in Haarlem GroenLinks en de Partij van de Arbeid de dienst uit. Ik krijg steeds te horen dat ik voor ouderenbeleid bij de gemeente moet zijn, maar ik heb een motie ingediend over kleinschalige verzorgingshuizen in de wijken. Als de mensen nou eens een keertje gaan stemmen, kunnen we eindelijk een vuist maken. We zijn een vergeten groep en worden hoe langer hoe meer geïsoleerd. Als je iets wilt weten, word je naar een website gestuurd, nergens een telefoonnummer te bekennen, zoek het maar uit. Ik vul de belasting in voor veel ouderen en die laten allemaal geld liggen, omdat ze niet met een computer kunnen omgaan.”

Verjaardag

“Die sla ik het liefst over, maar goed, ik heb nogal een grote familie – vijf kinderen, dertien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen – en we gaan met z’n allen naar de Chinees, hier op het Ananasplein in Tuindorp. Allemaal nog even bij elkaar voordat ik de pijp aan Maarten geef. Gaat voorlopig niet gebeuren, hoor. Zolang ik bezig blijf en de mensen kan helpen, ga ik nog wel een tijdje mee.”