Wil je je kind laten vaccineren nu het kan? ‘Ik ga van het collectief uit’

Margriet Nijnens laat haar drie zonen Ferro (13 en al gevaccineerd), Mattia (11) en Fabio (7) vaccineren, na enige twijfel. “Het ging in het begin toch wel heen en weer in mijn hoofd,” vertelt Nijnens. “Ik ben ervan overtuigd dat ze niet heel ziek van corona worden en een vaccin misschien helemaal niet nodig hebben.” Maar bang dat het vaccin schade aanricht, is ze niet. “Je kunt meer informatie vragen bij je huisarts en je kan veel over de vaccins lezen.”

Ook denkt Margriet, die zelf onlangs geboosterd is, dat de schade van het sluiten van scholen groter is dan het prikken van kinderen. Met haar oudste zoon heeft ze van de zomer het nemen van een vaccin besproken. “Die zat lang thuis door de schoolsluitingen en dacht: dan kan ik hopelijk weer naar school. Het is nooit ter sprake gekomen dat ze het niet willen.”

Dat er ouders zijn die een andere keuze maken, begrijpt Margriet. “In mijn ogen is er geen goed of slecht, maar zelf ga ik van het collectief uit.”

Gezond kind

Miranda (48) die net als de overige ouders niet met haar achternaam in de krant wil en ongevaccineerd is, laat haar 9-jarige zoon Lars niet vaccineren. Zij is er al langer van overtuigd dat een vaccin voor kinderen niets toevoegt. Ze heeft daarvoor zelf onderzoek gedaan, zegt ze. Uitkomst: de risico op bijwerkingen vindt ze groter dan het risico dat haar zoon ernstig ziek wordt van corona of er zelfs aan zou overlijden.

Miranda noemt een ontsteking aan de hartspier, het immuunsysteem dat ‘verzwakt’ zou worden en de langetermijneffecten die ‘nog niet bekend’ zijn. “Een gezond kind heeft nog een heel leven voor zich. Dus als ik alles op een rijtje zet, vind ik het niet verantwoord. Daarnaast heeft Lars onlangs nog corona gehad en natuurlijke immuniteit is veel sterker.”

“Waar ik mij nog het meest over verbaas, is dat kinderarts en OMT-lid Károly Illy twee maanden geleden nog zei dat kinderen er zelf wel wat aan moeten hebben en een paar dagen geleden een heel ander verhaal brengt. Ik vind dat onbegrijpelijk,” sluit ze af.

Anne-Marie (47) sluit zich daarbij aan en laat haar 8-jarige dochter Kimi ook niet vaccineren. Ze vertelt zelf onderzoek te doen naar de werking van vaccins. “Tien jaar geleden bleek dat mijn lichaam nog steeds aan het vechten was tegen een aantal ingrediënten uit de kindervaccins. Dat uitte zich onder andere in moe zijn.”

De ingrediënten van de coronavaccins zou ze ‘nog niet bij haar ergste vijanden willen spuiten.’ Volgens haar speelt er ook belangenverstrengeling. “Er zijn ook artsen tegen het vaccin, maar die worden niet gehoord.” Volgens Anne-Marie hebben mensen ‘niet voor niets een immuunsysteem gekregen’. Toen ze zelf corona kreeg, werd haar dochter niet ziek. “Je moet zorgen dat je lichaam sterk is door goede voeding en veel spelen in de modder en buitenlucht.”

Lange termijn

Jamie (29), die deze week zelf haar booster gaat halen, laat haar dochter Jazz (8) niet vaccineren. Ze doet dat uit ‘onwetendheid’ over wat het doet op de lange termijn, vertelt ze. “Ik kan voor mijzelf beslissen, maar dat wil ik voor mijn kind niet doen. Als het straks op lange termijn wel schadelijk is, wil ik dat niet op mijn geweten hebben.” Daarnaast vindt ze het een ‘aanvaardbaar risico’ om te nemen omdat er ‘nog geen gezond kind is overleden aan corona’. “Kinderen brengen het alleen maar over en worden er niet ziek van.” Haar vriendinnen met jonge kinderen denken er hetzelfde over.

De 39-jarige Bianca zegt ‘vertrouwen’ te hebben in de wetenschap en de veiligheid van vaccinaties. Samen met haar man Mark (beiden zijn geboosterd) heeft Bianca de keuze voor hun dochters al gemaakt. Isa van 7 en Neva van 5 zullen zo snel mogelijk gevaccineerd worden. “De vraag is voor ons eigenlijk: waarom zou je het niet doen?,” vraagt ze zich af.

Ze draagt meerdere redenen aan waarom ze het belangrijk vindt dat haar dochters gevaccineerd worden. Zo speelt mee dat een van de grootouders, die voor de pandemie vaak oppaste, een kwetsbare gezondheid heeft en ook denkt ze graag aan het collectief. “Wij willen daarom het risico zo klein mogelijk maken,” vertelt Bianca. Ook wordt een heel klein deel van de kinderen toch ernstig ziek van covid en hoopt ze dat schoolsluitingen hiermee verleden tijd zijn, zegt ze. “Je merkt dat de lockdowns zo’n impact hebben op de kinderen, dat moeten we echt voorkomen.”