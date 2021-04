Wil je dat mannen anders met vrouwen omgaan, ga dan met ze in gesprek

Vrouwen hebben vaak te maken met intimidatie op straat. Beeld Getty Images

“We hebben als maatschappij allemaal de verantwoordelijkheid om vrouwen minder te objectiveren,” zegt Maarten de Jong (32). “Als ik naar de ­AutoRAI ga bijvoorbeeld, staan er mooie vrouwen bij auto’s. Ik heb niets tegen mooie vrouwen, maar het is wel kwalijk dat het nog steeds zo gaat. Het zijn allemaal kleine dingen die meespelen bij hoe er in zijn totaliteit met vrouwen wordt omgegaan.”

De Jong doet met zeven andere mannen mee aan een online groepssessie om te praten over hoe de positie van de vrouw ten opzichte van de man verbeterd kan worden.

Want als je verandering wil, moet je moeite doen, dacht de Amsterdamse Carlijn van der Linden (29). Ze organiseerde daarom gisteravond op eigen initiatief het groepsgesprek om dichter bij een oplossing voor straat­intimidatie en genderongelijkheid te komen. “Mannen zijn heel vaak het onderwerp van gesprek, maar niet onderdeel van het gesprek, daar wil ik wat aan doen.”

Minicollege

“Er kan nog veel veranderen en ik voel me geroepen om daaraan bij te dragen,” zegt De Jong (29), die de voorstelronde aftrapt. Muhammed Al-Tamimi (29) vindt dat ook te vaak gaat over de westerse man en vrouw. “Ik vind het belangrijk dat er ook vanuit andere invalshoeken wordt gekeken en dat verschillende afkomsten worden meegenomen in het gesprek. Een witte man ervaart iets anders dan bijvoorbeeld een niet-witte man.”

Meindert van Wensen (44) doet mee vanuit Zwitserland, waar hij nu vier jaar fulltime huisvader is en sindsdien veel meer respect heeft voor zijn moeder en weet dat niet alleen de kostwinner thuis onmisbaar is.

Er volgt een korte vragensessie om de kennis van de mannen te testen – wanneer werd het vrouwenkiesrecht ingevoerd? Tot welk jaar moesten Nederlandse vrouwen die trouwden stoppen met werken? – en dan krijgen ze een minicollege over gender­ongelijkheid en hoe die zich uit in de maatschappij. Het gaat over de loonkloof maar ook dat vrouwen zich vaak onveilig voelen.

Ze deelt ook haar eigen ervaringen. “Ik heb wekelijks te maken met mannen die iets naar me roepen,” zegt Van der Linden, die in haar tienerjaren slachtoffer werd van slutshaming. “Mijn drang om met mannen hierover in gesprek te gaan, komt helaas voort uit mijn eigen ervaringen. Ik heb me jaren inschikkelijk opgesteld. Dat kreeg ik van huis uit mee: je moet als vrouw lief, zacht en aardig zijn. Het resulteerde bij mij in meerdere #MeToo-ervaringen. Ik durfde mijn grenzen niet aan te geven, omdat ik dacht dat ik als vrouw altijd vriendelijk moest blijven. Nu heb ik mijn leven ingericht op mijn manier en ik vind dat ik vanuit mijn positie iets kan doen.”

Huiswerk

“Ja, mannen moeten veranderen,” zegt een andere Maarten, die niet met zijn achternaam in de krant wil. “Maar dat moet je doen door bewustzijn te creëren. Geen ideeën of gedachten door de strot duwen, dat gaat averechts werken.”

Al-Tamimi wijst erop dat ongelijkheid verder gaat dan gender en dat gestreefd moet worden naar gelijkheid op alle vlakken. “We moeten ons bewust worden van de positie die we innemen. Dan kunnen we verder.”

Luit Italianer (34) had het liefst ­meteen doorgepakt. “Ik had het mooi gevonden om met huiswerk aan de slag te gaan. Van: zo, die kan je nu gaan doen.”

Voor Van der Linden is dat goede feedback, zegt ze. “Dit was de eerste keer dat ik zoiets heb georganiseerd. En als het aan mij ligt, ga ik dit zeker vaker doen.”