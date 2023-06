Wil diegene die z’n reeks Heras hekwerken kwijt is, ze bij de Piet Heinkade komen ophalen?

Een doodlopend fietspad, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein. Het Parool brengt zulke miskleunen samen in het dossier Kan dat niet anders? Vandaag: een rij onduidelijke hekken op de Piet Heinkade.

Amsterdammers moeten inmiddels, met alle bouwputten en opbrekingen in de stad, aardig hekblind zijn geworden, maar soms valt je oog op een rij exemplaren waarvan functie of nut totaal niet duidelijk wordt, ook niet met een flinke scheut fantasie. Zo ook aan de Piet Heinkade, pal tegenover de Passenger Terminal Amsterdam.

Tegen een pukkelige muur staat een lange rij hekwerken. Zeventien stuks zijn het. En achter de Oosterdoksbrug, voorbij Aloha Bowling, hetzelfde liedje: hek na hek.

Hamvraag: waarom? Het bestaansrecht van een hek is het tegenhouden, dan wel omleiden van mensen. Daar zou je metaforisch iets in kunnen herkennen, zo dicht bij de terminal die vorig jaar ruim honderd cruiseschepen vol toeristen verwelkomde. Maar fysiek heeft dít hek niets en niemand tegen te houden. Niet op die plek, strak tegen de muur.

Domweg vergeten

Kortom: de ‘functie is volstrekt onduidelijk,’ zoals een tipgever schreef aan de redactie van Kan Dat Niet ­Anders. ‘Het lijkt of de gemeente ze gewoon domweg is vergeten. Ik heb het tweemaal via de klachten- en ­vragenlijn van stadsdeel Centrum aangekaart.’ Zonder resultaat.

Het hek staat er al een hele poos, zo valt ook op te maken uit de hoeveelheid zwerfvuil dat erachter is blijven steken. We zien een lege fles pinot grigio, een stroopwafelverpakking en een bonnetje van de Lidl (kastanjechampignons en een bio babywatermeloen) met op de achterkant de tekst ‘Samen duurzaam’.

Het gras achter het hek is lang en droog. Nog een aanwijzing dat de hekken hier al maanden moeten staan. Op oude beelden van Google Maps is te zien dat de hekken er inderdaad al in september 2022 stonden. Precies op die plek tegen de muur. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en ze staan er nog steeds.

Het is zo langzamerhand wel tijd voor de oproep: wie is zijn Heras hekwerken kwijt?

‘De hekken staan er puur uit veiligheidsoverwegingen’ Allereerst, deze muur staat in stadsdeel Oost, wat je niet meteen zou verwachten, zo centraal in de stad. Maar dat terzijde. De hekken zijn niet vergeten of bedoeld om mensen om te leiden. Ze staan daar uit veiligheidsoverwegingen, licht een woordvoerder van het stadsdeel toe. “De hekken staan daar omdat de stenen in de muur soms loszitten.” Een ondernemer uit de buurt weet dat er kinderen tegen de muur opklommen. Eerlijk is eerlijk: met die bulten en uitstulpingen is het ook een prima klim­object. Hoe dan ook, om te voorkomen dat de stenen op mensen of spullen vallen, staan er hekken. De aanbesteding voor het herstel van de muur is nu ­bezig, laat de woordvoerder weten. “We verwachten dat de werkzaamheden medio oktober beginnen en dan moet het in maart 2024 klaar zijn.” Voorlopig staan de hekken er dus nog.

