Wikipedia eert Nederlander die inmiddels 850 lemma’s op zijn naam heeft staan

Nederlander Lodewijk Gelauff krijgt een prijs voor zijn vrijwilligerswerk bij Wikipedia. Beeld Wikimedia

Gelauff – wikinaam Effeietsanders – is volgens Wales een ‘model-Wikipediaan voor zijn gelijken, een innovator en gemeenschapsorganisator’. “Er zijn mensen die al een hele tijd geleden hadden moeten winnen,” aldus Wales bij de uitreiking. “Effeietsanders is er forever. Dus gefeliciteerd.”

En dat terwijl de 34-jarige Gelauff niet eens vanaf het prilste begin bij Wikipedia is betrokken. De online encyclopedie werd in 2001 in de VS opgezet en kreeg in 2004 een Nederlandstalige variant. Een half jaar later zette de toenmalige scholier zijn profielwerkstuk over het verzinken van metaal op de website. “Ik had er aardig wat uurtjes in gestopt. Ik liep tegen die gekke website aan, en heb dat toegevoegd.”

Zo rolde hij er direct in. “Ik klikte op alle rode links (naar onderwerpen waar nog geen informatie over is verzameld, red.) en ging die dan aanvullen.”

Aanvankelijk legde hij zich toe op plaatsen en streken. “Op een gegeven moment vond ik dat niet interessant meer. Ik studeerde scheikunde in Leiden, dus ben daarover gaan schrijven. Maar dat werd al snel heel technisch. Bovendien wilde ik wat anders doen dan wat ik al de hele dag deed. Dus ben ik negentiende-eeuwse parlementariërs gaan uitzoeken.” Tot de oninteressantste politicus aan toe. “Zo van: hij zat twee jaar in de Tweede Kamer maar voerde nooit het woord.”

Monumenten

Het werk kan je opslokken, weet hij. “Als ik er zin in heb, ben ik in uitzonderlijke gevallen 40 uur per week bezig. Het kan verslavend zijn.” Maar ook belonend. “Als je iets schrijft en iemand borduurt daarop voort, dan is dat gaaf.” Als vroegbloeier werd hij ook actief in de Wikigemeenschap, eerst in Nederland, later ook internationaal. Gelauff werd moderator en steward, hij controleerde of de door gebruikers aangepaste informatie wel klopte.

Hij ontvangt de wikiprijs onder meer vanwege zijn werk voor het mede door hem opgezette Wiki Loves Monuments, waarbij zoveel mogelijk monumenten en historische plekken in de wereld worden gefotografeerd zodat er beeld beschikbaar komt op Wikipagina’s over dat onderwerp.

“Het begon in 2010 als een wedstrijd in Nederland om de rijksmonumenten in ons land in beeld te brengen,” zegt Gelauff vanuit Californië waar hij aan Stanford University studeert. “Eerder hadden we iets soortgelijks gedaan met museumkunst.”

Japanse Duizendknoop

De eerste fotoronde leverde ruim 12.000 foto’s op waarbij één wikipediaan er 1371 inleverde. Het jaar erna werd de wedstrijd Europees, weer een jaar later mondiaal. Dat leverde tot nu 1,7 miljoen foto’s op van 45.000 wikifans. Volgende maand start een nieuwe ronde.

Het is niet de eerste prijs die hij ontvangt. In 2015 nam Gelauff namens de Wikipediagemeenschap de Erasmusprijs uit handen van koning Willem-Alexander aan. Wikipedia kreeg de prijs omdat het op democratische wijze de verspreiding van kennis heeft bevorderd.

Dat was ook het jaar dat hij een stapje terugzette in de organisatie. Desondanks schat hij in tot nu zo’n 850 artikelen te zijn gestart en nog eens 40.000 aanpassingen te hebben gedaan op andere teksten, vooral op de Nederlandse Wiki. “Het door mij gestarte onderwerp dat het meeste wordt gelezen gaat over de Japanse Duizendknoop. Iedereen wil weten hoe hij dat plantje uit zijn tuin krijgt.”

De Nederlandse Wikipediagemeenschap telt inmiddels zo’n 1200 meewerkers waarvan er 200 regelmatig bijdragen en de informatie controleren. Dat mogen er best wat meer worden, vindt Gelauff.

Diversiteit

“Het ontbreekt aan diversiteit. Wikipedia Nederland steekt heel veel werk in het trekken van meer vrouwen en meer mensen met een migratieachtergrond. Dat is heel erg noodzakelijk. We merken dat thema’s die daarmee samenhangen moeilijk te vullen zijn. Als je kijkt naar Suriname, daar is nog zoveel over te schrijven, terwijl de Surinaamse gemeenschap in Nederland zo groot is. Ik hoop dat mensen zich aangesproken voelen.”

Alhoewel hij het druk heeft met zijn vervolgstudie, blijft hij bijdragen. “Ik hoop niet dat deze prijs het einde betekent van mijn werk,” is zijn eerste reactie op de uitverkiezing. “Ik hoef toch niet met pensioen?”