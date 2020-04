Wijkteams moskeeën tegen samenscholingen: ‘Je moet het luchtig houden’

Wijkteams van twintig Amsterdamse moskeeën gingen vrijdagavond de straat op om grote groepen moslims te manen naar huis te gaan, mocht dat nodig zijn.

Het is vrijdagavond een uur na zonsondergang. De fluorescerende beveiligingshesjes met de naam van moskee, Al Kabir, worden uitgedeeld. Allal Ouharrou (53) is een van de mannen van de wijkteams die jongeren op straat zullen aanspreken als zij samenscholen. “Je moet je steentje bijdragen: voor God, de moskee en de maatschappij.”

De vastenmaand ramadan is donderdag ­begonnen. Moslims hebben de hele dag gevast. Rond negen uur ’s avonds wordt er gegeten. Na het eten gaan ze doorgaans tot laat de straat op of naar de moskee om te bidden. Dat laatste is nu niet mogelijk. De moskee Al Kabir op de Weesperzijde is, net als de andere moskeeën, vanwege het coronavirus gesloten.

Op de deur hangt een A4’tje, gericht aan de ‘broeders en zusters’, dat het vrijdaggebed en alle activiteiten vanwege het coronavirus tijdelijk niet doorgaan. Om te verhinderen dat vooral jongeren het samenscholingsverbod overtreden, hebben moskeeën deze week afgesproken wijkteams te vormen. Die teams zullen de komende weken mensen op straat aanspreken en adviseren naar huis te gaan.

Ouharrou en zijn ‘teamgenoot’ Mustapha ­Danad (60) staan al vijf jaar tijdens ramadan en op feestdagen bij de deur van de moskee om op te letten of alles goed verloopt. Ze hebben er een speciale cursus voor gevolgd. “We zijn een aanspreekpunt en spreken jongens erop aan als zij hun scooter of fiets voor de garage of de deur van de buren parkeren.”

Vanavond lopen Ouharrou en Danad tot half twaalf samen een rondje door Oost en kijken ­onder meer bij het Krugerplein en Afrikanerplein of er geen samenscholingen zijn. Danad: “Dit is nog maar de eerste dag. We gaan een beetje rondlopen en kijken wat er gebeurt. Jongeren die meedoen met ramadan zijn serieus. De regels van het RIVM zijn hun inmiddels bekend.”

En als ze wel samenscholen, stapt het tweetal erop af. “Je moet weten hoe je de boodschap overbrengt. Je wil wel je doel bereiken,” zegt ­Ouharrou. Danad heeft al een plan. “Eerst zeg ik gedag. Ik vraag of iedereen gezond is en hoe de eerste dag van de ramadan is verlopen. Daarna informeer ik wat ze gaan doen en hoe lang ze nog blijven staan. Je moet het luchtig houden.”

Niet streng optreden

Ze zijn, benadrukken beiden, geen politieagenten of handhavers. Wijzen op de anderhalve ­meter afstand is ook eigenlijk niet nodig. “Want dat weet iedereen wel,” zegt Danad. Maar als jongeren toch in een grote groep bij elkaar staan, dan zal hij er wat van zeggen. “Alsjeblieft, zeg ik dan. Houd je aan de anderhalve meter. Voor ­jezelf, voor je vader en moeder, voor de buren en de hele maatschappij.”

Een andere vrijwilliger in de moskee vindt het niet nodig om streng op te treden. “De jongeren zijn al aangesproken door premier Rutte. Hij zei dat ze thuis moeten blijven. Iedereen is bovendien verantwoordelijk voor zichzelf.”

Het is voor het eerst dat moskeeën wijkteams door de stad laten lopen. In Amsterdam doen ruim twintig moskeeën mee. Ook in onder meer Den Haag, Purmerend, Zaandam en Langendijk lopen wijkteams langs pleinen, parken en hangplekken. Ook daar wordt ­gevreesd dat moslims de gang naar de moskee inruilen voor samenkomsten op straat, in parken of op pleinen.

Ouharrou vindt het een belangrijke taak. “Mijn dochter is verpleegster in een ziekenhuis in Rotterdam. Ze werkt op de corona-afdeling. Elke dag komt ze thuis met verhalen. Als ik brood heb gehaald en niet meteen naar de kraan loop, roept ze meteen: ‘Handen wassen!’ Als ik zeg dat ik alleen brood heb gehaald, antwoordt ze: ‘Je hebt deuren aangeraakt. Ik moet je eigenlijk een keer meenemen naar het ziekenhuis’.”

Moslims, joden en katholieken

Bestuurslid Mohamed el Mhassani loopt de moskee binnen. Hij vindt het een fantastisch idee dat de wijkteams nu de straat op gaan. “Ik ga vanavond bidden om ons te beschermen. Niet alleen voor de moslims, ook voor de joden, katholieken en alle burgers.”

Moslims mogen tijdens ramadan een maand lang, van het ochtendgloren tot zonsondergang, niet eten, drinken, vrijen en roken. Het vasten begint rond vier uur ’s ochtends, vlak na zonsopkomst, en duurt tot het avondgebed, ongeveer rond 21 uur.