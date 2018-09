Wijkraad Zuidwest wil sloop dodencel Hannie Schaft voorkomen

De nieuwe eigenaar van het historische pand, The Britisch School of Amsterdam, heeft in een bewonersbrief te kennen gegeven de gevangenismuren te slopen om er klaslokalen te kunnen realiseren.



Dat heeft mogelijk consequenties voor de laatste verblijfplaats van verzetstrijder Hannie Schaft, die op 17 april 1945 in de duinen van Bloemendaal werd geëxecuteerd.



Reden voor de Wijkraad Zuidwest om 'groot alarm' te slaan, aldus voorzitter Simon Bornstein. "De celblokken verkeren nog in originele staat, inclusief de verlichting en de gietijzeren trap. Doodzonde om daar de sloophamer tegenaan te gooien."



Onduidelijkheid

The British School neemt zijn intrek in de oude gevangenis nadat de gemeente het pand zonder winstoogmerk verkocht aan de school. Het pand diende jarenlang als bed-bad-brood-opvang, onder andere voor vluchtelingencollectief We Are Here.



Volgens Bornstein blijft het onduidelijk wat de school precies van plan is met de celblokken. Die onduidelijkheid baart de wijkraad zorgen.



Lesprogramma

In een persbericht roept de wijkraad The Britisch School of Amsterdam op de celblokken te behouden. Tevens wil de raad dat de school een lesprogramma verbindt aan Hannie Schaft. Er is ook een brief gestuurd aan de gemeenteraad om de sloop van de cellen te voorkomen.



Bornstein: "Er wordt te onvoorzichtig omgesprongen met dit soort plekken van grote historische waarde. Als wijkraad zien wij het als onze taak om deze plekken op de agenda krijgen."



