Wijkertunnel richting Amstelveen dicht vanwege schade

De tunnel onder het Noordzeekanaal bij Velsen (Noord-Holland) raakte door nog onbekende oorzaak beschadigd.



"Kabelgoten zijn stuk waardoor kabels los in de tunnel hangen en een onveilige situatie is ontstaan,'' aldus Rijkswaterstaat.



"De nacht gebruiken we om de schade te herstellen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de Wijkertunnel vrijdagochtend weer open kan voor het verkeer. De ochtendspits zal er in dat geval geen hinder van ondervinden,'' verzekert de wegbeheerder.



Verkeer kan omrijden via de nabijgelegen Velsertunnel (A22). De Wijkertunnel is in de andere richting, naar het noorden, open voor verkeer.