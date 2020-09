Wijkagent in Zuid bij controle aangevallen door jongeren

Beeld Hollandse Hoogte/ANP XTRA

“De wijkagent was bezig met een controle,” vertelt een politiewoordvoerder. “Het liep uit de hand, er was ook al een collega bijgeroepen.”

De twee wilden iemand aanhouden, maar werden aangevallen door jongeren die in de buurt stonden. De wijkagent raakte lichtgewond. De woordvoerder laat weten dat één iemand is gearresteerd. “Mogelijk volgen meer aanhoudingen.

Boa’s

In april raakte een groep boa’s verzeild in een vechtpartij toen ze een groep jongeren aanspraken bij de Albert Heijn aan de Pieter Calandlaan in Osdorp. De handhavers hielden een jongen aan, waarna de jongen hulp kreeg van tien tot twaalf personen en er een vechtpartij ontstond.

Bij de vechtpartij raakten vier handhavers gewond. Twee boa’s moesten voor behandeling naar het ziekenhuis waar een hersenschudding en diverse kneuzingen werden vastgesteld.