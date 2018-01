Wijkagent en clown Amsterdammer van het jaar

Frank Westerop werkt dagelijks als wijkagent in Amsterdam-Oost. Een baan waar hij ook regelmatig enthousiast over Twittert. 'Als je werk je hobby is, werk je eigenlijk nooit' staat er dan ook in de biografie van zijn Twitteraccount te lezen.



Maar Westerop heeft nog meer hobby's. Elke zondag verandert hij namelijk in Clown Powie en gaat langs bij patiënten in de Kinderstad van het VUmc. Vijftien jaar geleden raakte hij geïnspireerd door een reclame van de stichting Cliniclown op tv.



Dit was echter een fulltime positie, terwijl hij al agent was. Hij besloot toen maar zelf clown te worden. Hij ging naar een heuse clownsschool en volgde vier opleidingen om het vak te leren.



Uganda en Peru

Tegen de organisatie van de verkiezing zei hij over zijn twee banen: 'De werelden lijken heel verschillend, maar zowel als clown als wijkagent gaat het er om dat je je inleeft in mensen. Empathie voor mensen maakt eigenlijk altijd verschil.'



De stad weet Powie inmiddels te vinden. In zijn jaren als clown is hij ook langs geweest bij Artis en Rijksmuseum. Westendorp ging zelfs naar Uganda en Peru om daar op te treden. Een leven zonder Powie kan hij zich niet meer voorstellen. 'Als kinderstad ooit zou stoppen,' zei hij tegen de organisatie, 'dan ga ik op zoek naar een ander ziekenhuis'.