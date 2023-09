Wijk in Noord die volhangt met regenboogvlaggen krijgt cameratoezicht

Beeld Jakob van Vliet

Femke Halsema kwam woensdag al een kijkje nemen in de wijk, waar sinds vorige week tientallen regenboogvlaggen hangen. De vlaggen zijn opgehangen uit solidariteit voor een stel bij wie enkele weken geleden een steen door de ruit werd gegooid, nadat zij een Pridevlag hadden opgehangen. Eerder was de vlag ook al met stok en al van hun gevel getrokken.

“Ik vind het onverteerbaar dat dit gebeurt in Amsterdam,” zei Halsema na haar bezoek aan Noord. Samen met de politie beloofde ze met maatregelen te komen om de veiligheid in de buurt te versterken. Die veiligheid moet in eerste instantie komen van cameratoezicht. De camera’s worden vrijdagavond nog geïnstalleerd.

Vlag ’s nachts naar binnen

In de straat hangt om de drie à vier deuren een regenboogvlag, zeker vijftig in totaal. De solidariteitsactie kwam tot stand via de buurtapp en verspreidde zich naar het naastgelegen Twiske Zuid in Kadoelen. Ondanks de grote saamhorigheid was het afgelopen zondagnacht weer raak, toen bij een ander huis een ruit werd ingegooid.

Sommige buren twijfelen daarom of ze de vlaggen moeten blijven hijsen. Ze weten niet of het maken van een statement een baksteen waard is, verklaarde een buurtbewoner. Sommigen halen de vlag ’s nachts binnen, anderen zetten hun auto ergens anders uit angst dat die beschadigd wordt. Het stel zelf heeft, omwille van de veiligheid van hun dochter, na advies van de politie geen vlag meer opgehangen.

Onderzoek loopt nog

In Amsterdam komen de afgelopen jaren steeds vaker vergelijkbare incidenten voor. Zo werden in de Churchillaan in Zuid eind juni diverse vlaggen vernield. De politie kreeg ook meldingen over vernielingen in Bos en Lommer, de Kolenkitbuurt en Centrum. Vergelijkbare voorbeelden waren er de afgelopen tijd ook in onder meer Eindhoven, Utrecht, Delft, Alkmaar, Zandvoort, Gouda, Groningen en Meppel. De reactie is vaak ook hetzelfde: buurtbewoners steunen de mensen die doelwit zijn geworden van het geweld.

Het is nog onduidelijk hoelang het cameratoezicht zal blijven in Oostzanerwerf. In de regel duurt het totdat het gevaar geweken is, maar voor de politie zal deze inschatting hier lastig te maken zijn. Het onderzoek naar de incidenten loopt nog.

Over de auteur: David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl