‘Wij stoppen ook na deze aanslag op Peter niet met schrijven’

Wat zit er achter deze aanslag?

Paul: “Allereerst: het is verschrikkelijk voor Peter R. de Vries en zijn familie. Dit is het zoveelste dieptepunt in de grimmige tijd waarin we leven. Daders die zomaar iemand uit het leven proberen te schieten, in de Amsterdamse binnenstad, midden tussen het publiek, terwijl ze daarbij de kans lopen snel te worden gepakt. Wij zijn optimistisch van aard, maar dit stemt heel droevig.”

Wouter: “Het lijkt er op dat dit Peter R. de Vries niet is overkomen vanwege zijn rol als misdaadjournalist. De aanslag moet niet zozeer gezien worden als een aanslag op een journalist of de vrije pers maar is een aanslag op een van de vertrouwenspersonen van Nabil B., de kroongetuige in het Marengoproces. Het staat in de lijn met de aanslagen op de broer van de kroongetuige en zijn advocaat Derk Wiersum.”

Betekent dit dat de aanslag uit de hoek van de beruchte crimineel Ridouan Taghi komt?

Wouter: “Wie er precies achter zit, weet ik niet. We moeten voorzichtig zijn met speculeren maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit bedoeld is om Peter als vertrouwenspersoon van de kroongetuige het zwijgen op te leggen.”

Zou de aanslag iets met Willem Holleeder te maken kunnen hebben?

Paul: “Peter heeft zich uitputtend gemengd in de zaak tegen Willem Holleeder door samen met Holleeders zussen Astrid en Sonja tegen hem te getuigen. Maar Holleeder is nooit verder gegaan dan schreeuwen en dreigen tegen journalisten. Heinekenontvoerder Cor van Hout drukte een hete bitterbal op iemands hoofd. Maar deze bikkelharde generatie is nietsontziend en is niet met de oude Hollandse penoze te vergelijken.”

Wouter: “Ze beschikken over veel meer geld en deinzen er niet voor terug om dat geld aan te wenden voor extreem geweld.”

Paul: “Het is echt nieuw dat een onschuldige broer van een kroongetuige, diens advocaat en nu ook zijn vertrouwenspersoon doelwit zijn van moordaanslagen.”

Peter R. de Vries gaat in zijn werkzaamheden verder dan een gewone misdaadjournalist. Wat doet hij meer dan een doorsnee misdaadjournalist?

Wouter: “Zijn rol is gedurende zijn carrière gedraaid. Hij is begonnen als misdaadjournalist. Hij is zo betrokken dat hij banden heeft opgebouwd met nabestaanden van slachtoffers. Daarin is hij trouw en vasthoudend. Hij ontpopt zich als spreekbuis voor de families van slachtoffers.”

“Na de Puttense moordzaak, waarvoor twee mannen onterecht vast zaten, is hij zich actief gaan bemoeien met strafprocessen. Dat is uiteindelijk uitgemond in het bijstaan van de kroongetuige. Het verschil tussen bijstaan van familie van slachtoffers of bijstaan van de kroongetuige is echter groot. Nabil B. zat diep in de misdaad en was als dader betrokken bij twee moorden. Vertrouwenspersoon zijn is iets anders dan misdaadjournalistiek. Maar het staat hem vrij die keus te maken, laat dat duidelijk zijn.”

Paul: “Je staat wel ineens een geharde crimineel bij in zijn strijd tegen andere keiharde criminelen. Dat geeft heel andere en nieuwe risico’s. In de wereld van georganiseerde misdaad is iets zwart of wit: ben je niet voor me dan ben je tegen me. Maar Peter is zich bewust van de risico’s.”

Wat betekent deze aanslag voor de journalistiek?

Paul: “Extreem geweld wordt gewoon gevonden door sommige figuren in onze artikelen. Vergeet niet dat collega John van den Heuvel al sinds eind 2017 in de zwaarst denkbare beveiliging moet leven. Eind 2016 is misdaadblogger Martin Kok doodgeschoten. Het mag zo zijn dat Kok een crimineel verleden had en zich aan geen enkel principe hield, maar hij is wel vermoord om wat hij heeft gepubliceerd over zware criminelen.”

Wouter: “Eén ding: wij stoppen niet met schrijven. De misdaadjournalistiek gaat juist door op het moment van zulk ernstig geweld tegen collega’s.”

Paul: “Als het criminele milieu slechts een greintje het idee krijgt dat het loont om extreem geweld of dreigementen tegen journalisten te gebruiken dan zal dat geweld en gedreig tegen journalisten kwadratisch toenemen.”