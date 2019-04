Wietproef is definitief onhaalbaar voor Amsterdam

Donderdag zijn de voorwaarden gepubliceerd waaraan gemeenten moeten voldoen als zij deel willen nemen aan de proef gereguleerde wietteelt. Het experiment vloeit voort uit het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.



Binnen dit experiment mogen zes tot tien gemeenten maximaal vijf en een half jaar experimenteren met de verkoop van legaal geteelde wiet via de coffeeshops.



In de huidige situatie wordt de verkoop gedoogd, maar is de productie van cannabisproducten illegaal. De komende jaren mogen tien telers legaal cannabis produceren, op de kwaliteit van de softdrugs wordt toegezien door de NVWA.



166 coffeeshops

Amsterdam wilde ook graag meedoen aan de proef, omdat deze stad lang een internationale gidsfunctie had in het beleid rondom softdrugsgebruik. Maar de ministeries van Justitie en Volksgezondheid zijn onverbiddelijk: alleen gemeenten die alle coffeeshops binnen de gemeentegrenzen zo ver krijgen om mee te doen, kunnen deelnemen aan het experiment.



Dit is om de handhaving van de regels te vergemakkelijken, zodat binnen één gemeente dezelfde regels gelden voor alle coffeeshophouders. Dat is ondoenlijk in Amsterdam, waar zeker 166 coffeeshops gevestigd zijn. Burgemeester Halsema had erop aangedrongen dat Amsterdam met een van de stadsdelen zou kunnen meedoen, maar die suggestie is niet overgenomen.



Wanneer en waar het experiment met legaal geteelde wiet van start kan gaan is nog niet bekend gemaakt.



Halsema: wietproef kan niet zonder Amsterdam