Wietplantage ontdekt bij kleine brand Noord

De brand, die rond 17.00 uur uitbrak, was volgens een woordvoerder van de brandweer al snel onder controle. Tijdens de brand was er niemand aanwezig in het gebouw.



Wat de oorzaak is van de brand wordt onderzocht. In het gebouw was volgens een woordvoerder van de politie een wietplantage aanwezig. Of er een verband is tussen de plantage en de brand wordt ook nog onderzocht.