Wietkweker mag toch woning blijven huren

Wietplantage in een bos. Beeld ANP

In november 2020 werd door de politie in Nieuw-West een kleine hennepplantage in een woonhuis ontmanteld. Stadgenoot, verhuurder van de woning, besloot de huurder de mogelijkheid te geven zijn huurcontract op te zeggen. Dit wilde de man niet. Wat volgde was een langlopend conflict, waarin ontbinding van het huurcontract en ontruiming een mogelijkheid leek.

Nu oordeelt de rechter dat de man in zijn woning mag blijven. In het huurcontract stond geen verbod op wietteelt en Stadgenoot had de huurder onvoldoende gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van thuis wiet kweken.

Woedeuitbarsting

De man gebruikt al 18 jaar lang dagelijks wiet, vijf tot zes joints per avond. Zo houdt hij zijn stress en woedeuitbarstingen onder controle. Omdat hij niet tegen wiet uit coffeeshops kan, besloot hij zijn eigen wiet te kweken in de woning die hij al twintig jaar huurde.

De rechter stelt daarom dat er geen sprake van beroepsmatig handelen is. De man hield slechts vijf wietplantjes in de woning, tapte de stroom voor zijn kwekerij niet illegaal af en zorgde niet voor gevaar of overlast. Ook woog de rechter mee dat de man niet recreatief rookte, maar de wiet gebruikte om spanningsklachten te onderdrukken. De huurder is wel een gewaarschuwd man: bij een volgende overtreding is de kans groot dat hij uit huis wordt gezet. Ook moet hij stoppen met wiet kweken.