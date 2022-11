Wiersma houdt vol: bestuur As Siddieq moet weg

Minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs heeft geen vertrouwen in de bestuursleden van As Siddieq. Beeld ANP

Na het eerdere besluit van minister Wiersma heeft de Islamitische School Amsterdam (ISA), waaronder de As Siddieqscholen vallen, gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hierop te reageren. Dat heeft Wiersma er niet toe gebracht om terug te komen op zijn besluit. Het bestuur moet uiterlijk mei 2023 aftreden.

‘Ik had, en heb, geen vertrouwen in een duurzaam herstel van de vele geconstateerde gebreken’, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. In de afgelopen tien jaar zijn negen inspectierapporten uitgebracht over het bestuurlijk handelen van de organisatie. Daaruit blijkt volgens Wiersma dat ‘deze bestuursleden niet in staat zijn een school deugdelijk te besturen’.

Ook wil de minister dat de islamitische scholenkoepel het bestuur zo snel mogelijk versterkt met drie toezichthoudende bestuursleden en voor het einde van dit schooljaar een directeur-bestuurder aanwijst.

Bestuurscrisis

De ISA kampt al twee jaar met een crisis, die de afzonderlijke directies van de As Siddieqscholen vleugellam maakt. Een langlopend bestuurlijk conflict bij de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam, die bijna 1200 leerlingen telt, heeft volgens de minister geleid tot wanbeheer en heeft ook op andere manieren veel schade aangericht. De kwaliteit van het onderwijs staat volgens hem onder druk en bovendien ontbreekt het vertrouwen in het bestuur bij de directeuren en veel personeelsleden.

Met deze aanwijzing heeft de minister gekozen voor een van de zwaarste maatregelen die hij scholen kan opleggen. Hij had ook kunnen kiezen voor een financiële sanctie. Maar daar ziet Wiersma vanaf omdat hij betwijfelt of de problemen bij de scholenkoepel daarmee wel worden opgelost. Hij hoopt op deze manier te zorgen voor meer toekomstperspectief voor ouders, directie en medewerkers.

Het besluit is genomen naar aanleiding van een rapport van de Onderwijsinspectie. Die stelt dat de scholenkoepel de administratieve organisatie en interne controle niet op orde heeft en dat het bestuur geen actie onderneemt om daar iets aan te doen.

