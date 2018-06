Wieringa: geen spijt van grap over aanslag Telegraaf

"Het verbaast me hogelijk dat er zoveel commotie over is ontstaan. De aard van een grap is dat je het tegenovergestelde bedoelt. Een grap kan misplaatst of te hard zijn, maar het blijft een grap," zegt hij tegen het ANP.



De schrijver en columnist was dinsdag op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Maastricht om te spreken over 'de grens'. Dat was het thema van de bijeenkomst, waar het ging over bedreigingen aan het adres van bestuurders.



Toen gespreksleider Twan Huys de aanslag op De Telegraaf ter sprake bracht, reageerde Wieringa met: "Nou dat werd tijd," wat tot gelach in de zaal leidde.



Tegen een stootje

"Iedereen in de zaal begreep dat het een grap was," aldus Wieringa een dag later. "De Telegraaf is niet mijn krant, maar ik dacht dat ze daar wel tegen een stootje konden. Het was een aanslag op een deur. Het is wat anders als mensen gewond waren geraakt."



De Telegraaf reageerde verbijsterd op de uitspraak van Wieringa op het congres en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei het ongepast te vinden dat burgemeesters erom hebben gelachen. Wieringa reageert woensdag laconiek op de vele telefoontjes en andere reacties. "Kennelijk heb ik nu een nieuwe rol als vijand van de vrije pers."