Wielerrondes Orteliusstraat en Westerstraat gaan niet door

Ronde van de Orteliusstraat. Beeld -

De wedstrijden en de bijbehorende ‘buurtfeesten’ zouden plaatsvinden in het weekend van zaterdag 4 en 11 september.

Ab Winsemius, bestuurslid van de Amsterdamse Straatrondes en initiator van de Ronde van de Westerstraat, zegt erg teleurgesteld te zijn. Wel hield hij rekening met dit scenario. “We zijn constant in overleg geweest met de gemeente en hebben samen bekeken wat nodig was om aan alle regels te voldoen. Uiteindelijk zouden we ons in te veel bochten moeten wringen om het leuk te houden.”

Het concept van de wielerrondes is dat het publieksevenementen zijn. De straatrondes zijn kort en spectaculair – gemaakt voor het publiek. Toeschouwers mogen gratis komen kijken, het is laagdrempelig. “Nu moesten we extra hekken plaatsen, iedereen registreren, officiële kaartjes verkopen. Het leek ons, kortom, niet mogelijk om er een groot buurtfeest van te maken. En dat is wel wat we willen.”

Omdat rekening werd gehouden met een noodgedwongen annulering, zijn er geen grote kosten gemaakt die niet kunnen worden teruggevorderd. Winsemius vindt het vooral jammer voor de renners en de toeschouwers die er naar uitkeken. “De ondernemersvereniging op de Zuidas was ook heel enthousiast. Op 3 september stond eigenlijk De Sprint van de Zuidas op het programma, een korte sprint van 250 meter met knock-out-systeem. Ze wilden daar echt een mooi zomerevenement van maken, met alle ondernemers daar. Nu moeten ze helaas een jaartje wachten.”

Overigens zit de organisatie niet bij de pakken neer. Ze zijn al druk met plannen smeden voor het voorjaar. “Het is doorschakelen en data prikken. Er komt waarschijnlijk ook een extra ronde, want de ondernemersvereniging rond het Stadionplein was erg enthousiast en wilden ook een eigen ronde. Dus dat proberen we te regelen.”

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de races, en dus het kampioenschap, wel door te laten gaan, maar dan zonder toeschouwers. Dat moet lukken, denkt Winsemius, want daar is geen vergunning voor nodig. Een locatie is al gevonden.

Terugkeer van de straatrondes

De laatste jaren zijn de straatrondes in Amsterdam weer populair. Decennia geleden stond Amsterdam bekend als een echte fietsstad. De Amsterdamse zomeragenda was gevuld met de zogenoemde straatrondjes. Vrijwel elke buurt organiseerde op een zomeravond een wielerkoers. Tot groot verdriet van de liefhebbers stierven door de toenemende drukte in de stad al die wedstrijden een vroege dood.

De fans misten niet alleen de slagers- en bakkerszonen die door hun buurt raasden, maar ook de volksfeesten die om de rondjes heen werden gebouwd. Complete buurten liepen uit om de lokale helden naar de overwinning te schreeuwen.

Inmiddels herleven de vervlogen tijden. De Ronde van de Orteliusstraat en de Ronde van de Westerstraat worden al weer een paar jaar georganiseerd, en trekken veel publiek.