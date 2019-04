Wie zijn die activisten van Extinction Rebellion?

Door samen te rouwen beseffen we pas goed wat we kwijtraken Bas Spruijt

Vandaar deze ultieme poging om, in XR-taal, een 'disruptie' te veroorzaken. "Wat in Londen gebeurt, dat is wat werkt." Het grote publiek lijkt de klimaatproblemen te ontkennen. Creatieve, rebelse acties moeten ervoor zorgen dat alom de schellen van de ogen vallen.



Burgelijke ongehoorzaamheid

Onder leiding van een 'Burgerkamer' moet de CO2-uitstoot al in 2025 tot een minimum beperkt worden. De overheid heeft het verbruid bij de jongeren. Ze antwoorden met burgerlijke ongehoorzaamheid naar het voorbeeld van Ghandi en Martin Luther King en nemen daarbij voor lief dat ze gearresteerd kunnen worden. Maar: geweldloos.



Bij de opstoppingen in de Amsterdamse ochtendspits zijn speciaal activisten aangewezen om de boel te sussen. Zij presenteren een koekje en leggen uit waar de actie om te doen is. "Om jullie letterlijk even stil te laten staan bij klimaatverandering," zegt Mirte (23). Zij studeert politicologie en wil haar achternaam niet in de krant - 'niet omdat ik me hiervoor schaam, maar omdat ik deze week ga solliciteren'. "Zo'n blokkade is heel vervelend, maar klimaatverandering is nog ontwrichtender."



Chaos en politieke onrust

Ook zij vreest dat de opwarming van de aarde wereldwijd zal uitlopen op chaos en politieke onrust. "Om het maar zo te zeggen: we zitten in de shit." De snelle aanwas van XR verklaart ze doordat binnen de beweging ook aandacht is voor de heftige emoties die dit oproept. "Dit is geen technisch probleem. Het is heel erg verdrietig wat er gebeurt."



Met veel rouwbeklag wordt tijdens de voorbereidingen op acties stilgestaan bij de impact op de natuur. Daar zijn lezingen over en in Engeland zelfs online therapiesessies. "Door samen te rouwen beseffen we pas goed wat we kwijtraken," zegt ook Spruijt. "Dat is een belangrijke stap. Als we niet eerst erkennen welke risico's we lopen, blijven we hangen in halve maatregelen."