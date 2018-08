Wie wordt de opvolger van Daniele Gatti?

Jaap van Zweden dan, wiens naam onvermijdelijk moet vallen. Ondenkbaar. Hij is voorlopig druk in New York en Hongkong. In New York wachten hem grote uitdagingen bij de New York Philharmonic, en in Hongkong geniet hij volledige artistieke vrijheid en verdient hij bergen geld.



Voor Pelléas et Mélisande is Ed Spanjaard de ideale vervanger. Bij de Nederlandse Reisopera dirigeerde hij die opera ooit ongeëvenaard mooi.



Wie wordt de nieuwe chef? Hij, of toch zij, zal vast onder de dirigenten zitten die de 42 concerten gaan overnemen die Gatti zou dirigeren. Dat elke vervanger door de musici en de critici met sterk vergrote aandacht zal worden gadegeslagen (is dit 'em?), is geen voordeel. De directie is werkelijk niet te benijden.



