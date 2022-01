Wie wil zakenman Chris Kraijpoel laten liquideren, en waarom?

Screenshots uit Opsporing Verzocht waarop twee verdachten op beveiligingscamera's worden getoond bij de woning van Chris Kraijpoel in Soest. Beeld Opsporing Verzocht

Balanceren op het randje is een kunst die de 53-jarige Soester zakenman Chris Kraijpoel al decennia met verve beoefent. Het grote publiek kent hem vooral als de man die het voormalige luxebordeel Yab Yum kocht, aan het Amsterdamse Singel, waarna zijn pogingen het sekshuis te heropenen, strandden. De reden voor die mislukking was simpel: Kraijpoel kwam niet door de integriteitscontrole van de overheid.

Hij figureert met enige regelmaat in de marge van onderzoeken naar de zware georganiseerde misdaad. Zo werd hij beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse vastgoedhandelaar Peter Petersen, die in 2009 werd doodgeschoten na een afspraak met Kraijpoel bij hotel Jan Tabak in Bussum. Nadat zijn zaak was geseponeerd, gaf hij in 2011 een interview aan de Volkskrant waarin hij vertelde dat hij de onlangs in Amstelveen doodgeschoten crimineel Itzhak Meiri ooit in dienst had genomen in het kader van diens re-integratie.

Die liquidatiezaak was zeker niet de laatste keer dat hij in de gerechtelijke molen belandde. Begin 2016 kreeg hij vier jaar cel voor met name witwassen en fraude, in 2019 kreeg hij 8 maanden voor het witwassen van bijna 4 miljoen euro, hennepteelt, faillissementsfraude, bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrifte. In beide zaken loopt nog een hoger beroep.

Jongens met capuchons en mondkapjes

In maart 2021 wordt Kraijpoel opnieuw aangehouden. Weer op verdenking van witwassen. De zakenman zit op 19 maart 2021 alweer bijna twee weken in de cel als hij in het arrestantencomplex in Houten bezoek krijgt van twee rechercheurs. Ze komen met een mededeling: er is informatie binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Daarin wordt gesteld dat Kraijpoel mogelijk geliquideerd zal worden.

Kraijpoel graaft in zijn geheugen en vertelt dat hij op 5 maart, twee dagen voor zijn arrestatie, iets vreemds heeft gezien bij zijn huis. Toen hij daar ’s ochtends om acht uur wilde wegrijden, zag hij twee jongens over het grasveld naast zijn huis naar hem toe lopen. Beiden hadden een capuchon op en mondkapje voor het gezicht. Verderop stond een Opel geparkeerd. Achter het stuur zat een jongen, helemaal onderuitgezakt. Ook hij had een hoodie op.

Het zat Kraijpoel niet lekker, vertelt hij de agenten. Daarom heeft hij later de beelden van zijn bewakingscamera’s bekeken. Daarop was te zien hoe de jongens uit de Opel waren gestapt en rondom zijn huis liepen en alles goed in zich opnamen. Het zag eruit alsof ze voor hem kwamen.

Leven gered

Vier dagen later, op 9 maart, registreerden zijn camera’s de jongens opnieuw. Tussen kwart over zeven en kwart over tien ’s ochtends reden ze, in een Volkswagen Caddy, rond in de omgeving van zijn huis. Toen was Kraijpoel niet thuis, omdat hij was aangehouden. Zijn arrestatie heeft dus mogelijk zijn leven gered.

De politie begint een onderzoek naar de dreiging op Kraijpoels leven. In het bericht van de TCI, waarin is gesteld dat de liquidatie binnen 48 uur zou plaatsvinden, is ook een bijnaam genoemd: ‘Bigga’. Bovendien is een telefoonnummer genoemd. Dat is van Jeevan C., een 36-jarige Hagenaar met de bijnaam ‘Bigga’. Hij wordt geobserveerd. De observanten registreren dat hij contact heeft met iemand die voorkomt in het onderzoek naar de moord op schilder Mehmet Kilicsoy in het Gelderse Beuningen – een blunder, want de schutters vermoordden de verkeerde.

Op 9 maart tussen kwart over zeven en kwart over tien ’s ochtends reden de verdachten in een Volkswagen Caddy rond in de omgeving van Kraijpoels huis. Beeld Opsporing Verzocht

Appverkeer met moeder

Wanneer de politie drie dagen na de TCI -melding ziet dat Jeevan inbreekt in een bestelbus, wordt hij opgepakt. In zijn telefoon zitten opmerkelijke berichten. ‘Morgen moeten jullie nieuws kijken, dan kunnen jullie politie bellen’, heeft hij op 9 maart aan zijn moeder geappt. Vijf minuten later: ‘Was aan het w8en om op iemand te schieten, voor 4000 euro. Maar die gene was er niet’.

Ook zijn er appgesprekken tussen Jeevan C. en iemand van wie het OM denkt dat het de 26-jarige Lofty B is. ‘Hoe laat. Zelfde tijd, zelfde plek als 1e keer.’ En: ‘Laat me ook in de agga (Haagse, red.) gangster crew bro’, vraagt Jeevan aan Lofty.

Het Openbaar Ministerie ziet Lofty B. als moordmakelaar. De mannen krijgen volgens justitie hulp van de 20-jarige Amsterdammer Akram A. Alle drie worden ze door de politie aangehouden. Inmiddels heeft justitie celstraffen tot 7 jaar tegen ze geëist voor het voorbereiden van de liquidatie van Kraijpoel.

Maar van wie kwam de opdracht? De rechercheurs die met Kraijpoel praten, zijn benieuwd met wie hij conflicten heeft (gehad). Hij kan maar twee dingen bedenken. Anderhalf jaar daarvoor is hij bedreigd vanwege een financieel conflict over een lening die iemand bij hem had. Kraijpoel kan zich echter niet voorstellen dat diegene hem zou willen laten doodschieten.

Het andere is dat hij, twee jaar geleden, één gesprek heeft gehad met drugshandelaar Ahmet G. Kraijpoel zou hem helpen met zijn financiële problemen. Later hoorde hij dat op 16 maart 2019 was geprobeerd Ahmet G. te vermoorden. (Voor die moordpoging staan momenteel drie verdachten terecht.) Bij die gelegenheid raakten G. en zijn dochter gewond voor hun huis aan de Grote Wielen in Amstelveen.

Geduchte reputatie

Op een geheugenkaartje dat bij twee verdachten van het voorbereiden van die moordpoging was gevonden, stond een foto waarop te zien was hoe Kraijpoel en G. op 24 januari 2019 een ontmoeting hadden in Laren. In afgeluisterde gesprekken beklaagden de twee zich later, volgens justitie, dat ze hun doelwit daar het best te grazen hadden kunnen nemen: ‘Dat was bij Laren. (..) Toen hij weg kwam was in het donker. Dat was makkelijk. Papapapapa wegwezen’.

In mei 2021 vertoont het programma Opsporing Verzocht beelden van de ‘spotters’ die rondom de woning van Kraijpoel zijn gezien. Niet lang daarna wordt in de media gemeld dat de aanslag voor de Soester zakenman bedoeld was.

Ongeveer een maand later ontvangt Kraijpoel een mail van een zekere ‘Max Verhagen’. Kraijpoel kent hem niet. In de mail staat dat ‘een Turk’ 150.000 euro heeft betaald voor de moordaanslag ‘via een Iraanse man’. En: ‘De Turkse man heet Ahmet G, en is vast beraden om je om het leven te brengen.’ Een motief wordt ook genoemd: ‘G. zelf is al een keer aan moordaanslag ontsnapt en hij denkt dat jij daar een rol in hebt gespeeld. Hij zweert op de dood van ze dochter dat hij je gaat vermoorden’.

‘Dit eenzijdige verhaal wordt door mijn cliënt met klem betwist,” zegt Jan Hein Kuijpers, de advocaat van Ahmet G. “Het is onnodig gevaarzettend.”

Wie de mail met deze stevige beschuldiging heeft gestuurd, is niet duidelijk geworden. Het Openbaar Ministerie ziet dan ook te weinig aanknopingspunten om op zoek te gaan naar de opdrachtgever.

Aankomende donderdag horen Jeevan C., Lofty B. en Akram A. hun vonnis van de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie schreef in een persverklaring naar aanleiding van de zaak dat de opdrachtgever van het moordplan op Kraijpoel onbekend gebleven is.

De advocaat van Chris Kraijpoel wilde niet op dit stuk reageren.