Wie waren de beste Amsterdamse sporters van 2018?

Sportman

Koen Smet, atletiek

De hordeloper van Phanos werd dit jaar Nederlands kampioen op de 60 (indoor) en 110 meter. Hij plaatste zich in een persoonlijk record voor de EK atletiek in Berlijn, waar hij strandde in de halve finales. Zijn prestaties vielen ook oud-wereldkampioen Colin Jackson op, die Smet naar Wales haalde om bij hem te komen trainen.



Dylan Groenewegen, wielrennen

Groenewegen bewees dit jaar opnieuw dat hij bij de beste sprinters ter wereld hoort. Hij won in totaal 14 wedstrijden. De 25-jarige Amsterdammer, die in 2016 ook genomineerd was voor Amsterdams sportman van het jaar, was onder andere de sterkste in twee opeenvolgende etappes in de Tour de France en de voorjaarsklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne.



Nils van 't Hoenderdaal, baanwielrennen

Ook Van 't Hoenderdaal was in 2016 genomineerd. De baanwielrenner, die op zijn veertiende begon bij A.S.C. Olympia, de oudste wielervereniging van Nederland, won dit jaar goud op het onderdeel teamsprint bij de wereldkampioenschappen in Apeldoorn en hij pakte in Glasgow op hetzelfde onderdeel de Europese titel.