Wie tussen Oost en Zuid fietst, moet niet vertrouwen op dit misleidende stukje rood asfalt

‘Soms heb ik hier echt even een error', aldus Paola Leijssen (24). Beeld Daphne Lucker

Als fietser in Amsterdam moet je vaak in een oogwenk beslissingen nemen. Zeker in de drukke ochtendspits, waar de Berlagebrug een cruciale rol in speelt. De brug die Zuid met Oost verbindt, is een van de meest gebruikte fietsverbindingen van de stad. Niet zelden sta je er met zes rijen fietsers op groen licht te wachten. Geen wonder dat er veel druk staat op de toegangswegen naar die brug.

Maar met de toegangsweg vanaf de Ringdijk is iets geks aan de hand. Bestemmingsverkeer uit Oost was wel gewend aan die vreemde kronkel die je moest maken, na het spoorviaduct rechtsaf over het water, om vervolgens direct linksaf op de Schollenbrugstraat zo’n 100 meter af te leggen. Vanaf dan kun je weer de Weesperzijde oprijden, en eventueel linksaf naar de Berlagebrug. Niet de meest galante oplossing. Maar goed, je kwam wel uit waar je moest zijn.

Abrupte einde

Maar nu niet meer. Het fietspad eindigt, na de vernieuwing van de Weesperzijde, abrupt vis-à-vis met de borrelhapjes en koffies havermelk op het sinds corona uitgebreide terras van café Weesper. Het café heeft het fietspad dus ‘opgegeten’. Gevolg: je moet dus als fietser de rijbaan op, maar dat weet je van tevoren niet, zeker niet als zo’n verlekkerd stuk rood asfalt je ligt aan te staren. Pas halverwege het fietspad wordt dat aangegeven en aan het eind verspert een hysterisch hek je de weg.

En het wordt dan wel heel veel gekronkel, vinden velen. Dus besluiten mensen die vanaf de Ringdijk komen al snel om de wielen over de stoeprand te gooien en rechtdoor langs de brandweerkazerne naar de Weesperzijde te rijden. Maar dat verwachten anderen, die braaf de kronkel volgen, weer niet.

“Het is gewoon één grote chaos, zeker in het spitsuur,” zegt Paola Leijssen (24) die regelmatig deze route fietst en dan bijnabotsingen heeft. “Soms heb ik hier echt even een error.” Volgens haar is het te krap en te onrustig op het smalle fietspad. “Omdat het lang was opgebroken, moesten mensen rechtdoor. Nu zijn ze daaraan gewend.”

Tijdens de werkzaamheden aan de Weesperzijde had het stadsdeel hulpstukken geïnstalleerd aan de stoeprand om te voorkomen dat gehaaste Amsterdammers gelanceerd werden als ze voor de beetje illegale brandweerroute kozen. Die hulpstukken zijn nu weg. Dat betekent: wie van Oost naar Zuid fietst of vice versa, moet weer goed nadenken over, en vooral goed kijken naar, welk stukje weg hij kiest. En het liefst ook nog eens in een oogwenk, want ja, het blijven gehaaste Amsterdammers.

Stadsdeel Oost: ‘Door hoogteverschil stopt fietspad’ Een woordvoerder van stadsdeel Oost laat weten dat het fietspad niet terugkomt in de oude vorm. Dat het fietspad nu stopt, is zo omdat er een hoogteverschil is ontstaan tussen de – inmiddels vernieuwde – Weesperzijde en de Schollenbrugstraat. De verhogingen op de stoepranden, waarmee fietsers vanaf de Ringdijk rechtdoor konden, waren volgens de woordvoerder tijdelijk. “De brandweer wil dit nu nog niet als permanente situatie, omdat de inrichting daar nog niet naar is,” zegt zij.

