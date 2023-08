Wie stak Jimmy Schepers dood op festival Solid Grooves? Dit weten we tot nu toe

Het vermoeden bestaat dat ten minste één van de latere verdachten van de fatale steekpartij is binnengekomen door over het hek te klimmen bij het festival Solid Grooves. Beeld Jakob van Vliet

Hekkenklimmers en valse polsbandjes

Op het festival Solid Grooves, dat op zondag 28 mei gehouden werd op een bedrijfsterrein aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied, kwamen nogal wat mensen af die geen kaartje hadden. Ook waren er veel personen met een ongeldig kaartje dat al gescand bleek te zijn. Veel mensen die niet binnenkwamen, bleven voor de ingang hangen.

Volgens meerdere bezoekers werd er oppervlakkig gefouilleerd bij de ingang.

De organisatie had aanvankelijk 25 beveiligers en 8 servicemedewerkers ingezet. Later werd dit aantal opgeschaald met 6 personen. De beveiliging had de handen vol aan mensen die over de hekken probeerden te klimmen. Uit verklaringen wordt duidelijk dat circa 200 man op die manier het festival binnen probeerden te komen. In hoeveel gevallen dat ook is gelukt, is niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat ten minste één van de latere verdachten van de fatale steekpartij is binnengekomen door over het hek te klimmen.

Daarnaast waren er nagemaakte polsbandjes met daarop ‘crew’ in omloop. Uiteindelijk werden 15 tot 20 van deze bandjes onderschept. Hoeveel bezoekers er met een dergelijk bandje zijn binnengekomen, is niet duidelijk. Een verdachte heeft verklaard dat hij bij een verkeersregelaar een polsbandje heeft gekocht waarmee hij is binnengekomen op het festivalterrein.

Ook is er informatie dat een groep van 10 tot 12 personen zou zijn binnengelaten door een servicemedewerker van het festival.

Vechtpartijen en berovingen

Een aantal bezoekers heeft het over een grimmige sfeer op het festival. Hier en daar zou sprake zijn geweest van haantjesgedrag door festivalgangers.

Ten minste drie personen hebben bij de politie aangifte gedaan van beroving. Bij twee jongens werd een dure Cartierzonnebril van hun hoofd getrokken. Een derde werd onder bedreiging van een mes beroofd van zijn geld. “Als je wat doms doet, dan prikken we je lek,” zou daarbij gezegd zijn.

De omschrijving die gegeven wordt van de berovers past bij een aantal jongens die volgens het Openbaar Ministerie later betrokken waren bij het gevecht dat uitmondde in de dodelijke steekpartij waarbij Jimmy Schepers omkwam. Getuigen spreken over een man in een fluorescerende gele Asicsjas, een man in een zwart trainingspak van het merk Asics en een man met een zwart T-shirt van het merk Four.

De steekpartij

De 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen arriveerde rond vijf uur ’s middags op het festival samen met een groep vrienden. Op het festival verloor de groep elkaar uit het oog.

In het gedrang op het festivalterrein kreeg de vriend van de zus van Jimmy Schepers onenigheid met een jongen in een gele fluorescerende jas. Daarbij zou door de man in de gele jas gezegd zijn: “Schuif van hier, je weet niet wie ik ben.” Ook zou er gedreigd zijn. “Wil je nog blijven leven? Ik ga je djoeken (steken, red.),” zou hij hem hebben toegebeten. Nadat de beveiliging tussenbeide was gekomen, werd de ruzie gesust.

Toen de vriend van de zus van Jimmy Schepers de jongen in de gele jas opnieuw tegen het lijf liep bij het hoofdpodium, laaide de ruzie weer op. “Jij gaat pleite!” werd er geroepen. “Jij gaat slapen.” Vervolgens ontstond een vechtpartij waarbij circa twintig personen betrokken waren. Daarbij trokken vermoedelijk meerdere mensen uit de groep van de jongen met de gele jas messen en een schroevendraaier.

Op dat moment kwam Jimmy Schepers net ter plekke. Hij sprong tussenbeide en werd twee keer in zijn buik gestoken. Hij rende weg en zakte bij het hoofdpodium in elkaar. Ook twee anderen werden gestoken: de vriend van zijn zus werd in zijn schouder geraakt en een derde slachtoffer werd in zijn arm en borst gestoken en liep blijvend letsel op.

Jimmy Schepers werd overgebracht naar het AMC, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.

Na de steekpartij zijn twee messen op het festivalterrein gevonden. Het is nog onduidelijk of dit de wapens zijn die bij de dodelijke steekpartij gebruikt zijn.

De verdachten

De 20-jarige Arginio E. is de man in de gele Asicsjas. Getuigen hebben verklaard dat hij gestoken heeft met een stanleymes. Hij werd kort na de steekpartij aangehouden door een beveiliger van het festival en overgedragen aan de politie. Hij ontkent dat hij iemand heeft gestoken en beroept zich tot nu toe op zijn zwijgrecht.

Ook de 20-jarige Derzik H. werd kort na de steekpartij opgepakt. Hij is de man in het zwarte Fourshirt. Ook over hem hebben getuigen gezegd dat hij gestoken heeft. Op beelden die na de vechtpartij werden rondgestuurd lijkt hij een mes in zijn handen te hebben. H. ontkent en beroept zich op zijn zwijgrecht.

De 20-jarige Guillermo G. werd een dag na de fatale steekpartij opgepakt. Hij wordt door een getuige genoemd als degene met de schroevendraaier. Hij heeft verklaard wel bij het gevecht betrokken te zijn geweest en te hebben geschopt, maar ontkent met klem een schroevendraaier in zijn handen te hebben gehad. Het voorwerp dat hij in zijn handen had was volgens hem een zonnebril.