Wie redde Dennis’ leven toen hij bij Amstelveen een beroerte kreeg?

Dennis Groen zit inmiddels in de laatste fase van zijn revalidatietraject. Beeld Dennis Groen

Groen was bij een voetbalwedstrijd geweest in Almere en met een vriend onderweg naar Volendam toen hij zich plots niet goed voelde. Nog net op tijd kon hij zijn auto bij een tankstation aan de A9 parkeren en belde de vriend de alarmcentrale. “Hij was echter zo in paniek dat het hem niet goed lukte om de hulpverleners te woord te staan,” vertelt Groen.

Een man die in de auto achter hen zat, kwam toegesneld en nam het gesprek met de 112-meldkamer over. Hierna wachtte hij totdat de ambulance ter plaatse was. “Aangezien hij twee kleine kinderen in de auto had, moest hij waarschijnlijk snel weer door,” verklaart Groen. “Hierdoor hebben we helaas geen contactgegevens uit kunnen wisselen.”

Dat betreurt Groen, die inmiddels enkele maanden in zijn revalidatietraject zit. “Ik zit nu gelukkig in de laatste fase van mijn herstel en juist daarom wil ik het graag afsluiten. Dat kan ik pas als ik die man heb kunnen bedanken, want hij was er voor de eerste hulp. Hij heeft mijn leven gered.”

Groen doet de oproep aan diegenen die zich in het verhaal te herkennen om contact op te nemen.