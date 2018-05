Wie meldde handgranaat voor de deur Suzy Wong aan politie?

In de nacht van 19 op 20 januari belde een onbekende het alarmnummer: zo'n 20 minuten nadat voor het café op de Korte Leidsewarsstraat een handgranaat was neergelegd. Na het melden van de granaat en de woorden "dit is een waarschuwing" wordt de verbinding verbroken.



Betrokken

De politie houdt er "ernstig" rekening mee dat de beller betrokken is bij het neerleggen van het explosief, waardoor Suzy Wong de deuren moest sluiten.



Van het neerleggen van die granaat en van de granaat die in de nacht van 21 op 22 maart werd neergelegd werden in Opsporing Verzocht beelden vertoond. Waar de eerste dader nog op een scooter zat, was de tweede onbekende lopend naar Suzy Wong gekomen.



