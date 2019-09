Wie maakte de replica van dit kunstwerk van Nouri?

Vraagje: kan de maker van deze piece zich melden? Al dan niet anoniem, no worries! Amstelveen gaat de metro omleggen, maar wil dit stuk muur bewaren, de gemeente wil niet dat dit verloren gaat. Dus ze vroegen me naar de maker voor overleg. (RT is overigens tof) pic.twitter.com/FaEzmISBqj Barry Pirovano

Het kunstwerk is duidelijk geïnspireerd op het werk van Barry Pirovano, die op Twitter zijn voetballersportretten deelt met bijna tienduizend volgers. “De Vervoerregio heeft mij benaderd om te kijken of ik het had gemaakt,” vertelt hij. Dat is niet het geval, ‘hoewel de stijlelementen gelijk zijn’ aan een portret van Nouri dat wel van zijn hand is. Pirovano deelde daarom een oproep op Twitter om de artiest achter de muurschildering op te sporen.

“Het bericht wordt goed gedeeld, en sommige mensen zeiden dat ze wellicht meer info hadden. De maker zelf is nog niet gevonden, maar ja, anonimiteit is voor veel graffitischrijvers natuurlijk heilig,” aldus Pirovano.

Het kunstwerk waar de muurschildering op gebaseerd werd. Beeld Barry Pirovano

Volgens een woordvoerder van de Vervoerregio Amsterdam wordt er gezocht naar een manier om de schildering te behouden. “Op dit moment weten we nog niet hoe dat eruit gaat zien, conserveren en misschien ergens anders plaatsen, of laten staan waar hij nu is. Maar we willen hem in ieder geval heel graag behouden.”

Het is niet de enige plek in de stad waar de Ajacied is afgebeeld. Nadat hij in 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand kreeg, werd er onder meer een kunstwerk gepresenteerd op het pleintje waar hij altijd voetbalde. Pirovana maakte het portret van Nouri overigens ruim voor de aangrijpende gebeurtenis waarbij de jonge voetballer blijvend hersenletsel opliep.