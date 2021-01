Wie komt er als winnaar uit de bus in Amsterdamse casinostrijd?

Vlakbij Station Sloterdijk opende Holland Casino een nieuwe vestiging ter vervanging van de Schiphol-vestiging. Beeld Dingena Mol

Woensdag doet de Raad van State uitspraak in een slepende strijd tussen de casinomonopolist en de gemeente Amsterdam. Holland Casino vindt het niet deugen dat de in 2018 geopende vestiging in Amsterdam West volgens de wet dag en nacht open mag zijn, maar de bar en het restaurant tussen 3 uur ’s nachts en 7 uur ’s ochtends gesloten moeten blijven.

Het tweede casino in de hoofdstad, dat drie jaar geleden de gesloten vestiging op Schiphol verving, opende in 2018 haar deuren 24 uur per dag alle dagen in de week, behalve op oudejaarsdag. Na Rotterdam en Scheveningen was Amsterdam West het derde 24 uurscasino van ons land.

Voor Holland Casino is permanente opening een belangrijk wapen in de strijd tegen groeiende concurrentie op de gokmarkt, met name de online gokmarkt, die immers per definitie altijd ‘open’ is. Volgens de Wet op de kansspelen mogen casino’s 24 uur open zijn, omdat in de regels ook allerlei maatregelen zijn opgenomen om gokverslaving en witwassen te voorkomen.

Gokverslaving

Maar de gemeente Amsterdam voert haar eigen anti-gokbeleid. Om verslaving en criminaliteit – witwassen – te voorkomen wil het stadsbestuur gokactiviteiten aan banden leggen. ‘Een 24 uursopenstelling is niet wenselijk in een omgeving met het risico op problemen voor de openbare orde,’ aldus de vergunningverleners. ‘Als de horeca 24 uur open is, maakt dit langdurig casinoverblijf aantrekkelijker en deelname aan kansspelen makkelijker. Dit kan vormen van criminaliteit faciliteren waar een speelcasino toch al vatbaar voor is en daarmee de openbare orde nadelig beïnvloeden.’

Over kansspelen heeft het stadsbestuur niets te zeggen, dat is een zaak van het rijk. Maar als het gaat om openingstijden van horeca en handhaven van de openbare orde is de gemeente aan zet. Dus werd drie jaar geleden een horecavergunning voor het gokpaleis op Sloterdijk afgegeven, waarin een gat van vier uur zit: tussen 3 uur ’s nachts en 7 uur ’s ochtends moeten restaurants en bar dicht

Omweg

Daarmee wordt volgens Holland Casino via een oneigenlijke omweg voorkomen dat de vestiging 24 uur open blijft. Zonder versnaperingen en drankjes komen gasten niet gokken. Het casinobedrijf bestrijdt dat er sowieso een horecavergunning nodig is, omdat bars en restaurant ondergeschikt zijn aan het aanbieden van kansspelen, wat een zaak is van het rijk.

Zelfs als dat niet opgaat, dan vindt het gokbedrijf de beperking van de openingstijden onjuist. De andere horeca in het Ven-complex, waarin ook een hotel, conferentieoord en spa zijn gevestigd, heeft wel een 24 uursvergunning. Ook wijken de gemeentevoorwaarden af van de regels die gelden voor de andere Amsterdamse vestiging, aan het Max Euweplein.

Maar het gerechtshof gaf de gemeente een jaar geleden gelijk. Die mag de bars en restaurant Global Dining in het casino als horeca beschouwen en daaraan ook voorwaarden stellen. Holland Casino stapte daarop naar de Raad van State.

Alcoholica

Amsterdam ligt al sinds de opening in de clinch met de casinovestiging. Zo mag er volgens de vergunning geen alcoholica worden genuttigd aan de speeltafels, slechts aan de bar en bij de gokautomaten.

Afgelopen najaar botste het casinobedrijf met verschillende gemeentes omdat het, ondanks de afgekondigde horecasluiting, toch water en frisdrank schonk. Niet aan de bar, maar in een zelfbedieningsbuffet. Het ministerie van Economische Zaken stak er snel een stokje voor.

De casinostrijd is voorlopig voor de bühne. Alle veertien vestigingen van Holland Casino zijn momenteel gesloten vanwege de coronalockdown. Zodra ze weer open kunnen, geldt voor alle vestigingen een sluitingstijd van 1 uur ’s nachts.