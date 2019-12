Wie kent het gezin op dit familieportret?

Ruim twintig jaar geleden vond Siward Vermeulen dit familieportret van, vermoedelijk, een Joods gezin bij het grofvuil in de Rivierenbuurt. Nu is hij op zoek naar hun verhaal: wie kent deze mensen?

Een man en vrouw zittend op twee stoelen, erachter vermoedelijk hun drie zoons, allen opgedoft in nette kledij. Wie het zijn? Siward Vermeulen (47) heeft géén idee. Toch hangt het familieportret, van 48 bij 38 cm, al ruim twintig jaar bij hem aan de muur.

Onderweg naar vrienden fietste Vermeulen destijds met zijn vrouw langs een hoop vuilnis, in de buurt van de Reggestraat en de Churchilllaan. Daartegenaan stond een oude, jaren dertiglijst te pronken. “Ik vond vooral die lijst heel mooi,” vertelt de vinder. “Wij dachten: daar gaan we iets leuks voor bedenken.”

’s Avonds maakte hij samen met zijn vrouw de lijst schoon. “En er zat een barst in het glas, die hebben we laten maken.” In de periode die volgde kon Vermeulen niets beters bedenken om in te lijsten. “Want wat doen we dan met die foto? Wegdoen, dat kan toch niet? Het gaat vermoedelijk om een Joods gezin en als dat zo is, dan zijn ze waarschijnlijk al een keer uit Amsterdam weggehaald. Dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen.”

Aan de schouw

En dus hangt niet alleen de lijst, maar ook de foto in zijn woning. Het familieportret is zelfs meeverhuisd van de Rivierenbuurt naar Oost, waar hij jarenlang prominent aan de schouw hing en nu wisselend in de woonkamer en eetkamer aan de muur pronkt.

“Bezoek vroeg altijd: is dat familie van jullie?” vertelt Vermeulen. “Maar dan moesten we bekennen: eigenlijk weten we niet wie dit zijn.”

Dus is het na meer dan twintig jaar tijd om ‘eindelijk’ een zoektocht te starten naar het verhaal achter de familie op dit portret. Mails aan verschillende Joodse instanties leverden niets op. Joods Amsterdam plaatste de oproep op hun website: kent iemand het verhaal achter deze familie?

Zo’n beetje ieder fotodetail heeft Vermeulen ontrafeld, behalve het antwoord op die ene vraag.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Beeld Siward Vermeulen

Charmante details

Het is bijna vertederend hoe hij over het portret spreekt. “Het is absoluut geen massaproduct. Deze mensen zijn er echt voor gaan zitten. De fotograaf heeft mooi fotopapier gebruikt en de afbeelding is met de hand geretoucheerd. De sieraden van de vrouw en de snor zijn bijvoorbeeld heel lichtjes aangezet met potlood. Dat zijn heel charmante details voor zo’n authentieke foto.”

Vermeulen verwijt zichzelf ook enigszins dat hij er niet eerder achteraan is gegaan. “Want hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om het verhaal te achterhalen. Het zou leuk zijn als hier iets uitkomt.” Als een familielid zich meldt, is de de huidige eigenaar van plan de foto terug te geven. “Wij hebben er al meer dan twintig jaar van mogen genieten, en diegene heeft er meer recht op dan wij.”