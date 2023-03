Wie kent bouwmeester Bleijs nog? ‘Ik sluit niet uit dat Pierre Cuypers hem weleens heeft dwarsgezeten’

Beeld Sterre Kranenburg

Wie was deze Adrianus Bleijs eigenlijk?

“Hij werd geboren in Hoorn in 1842 en ging op zijn zestiende een jaar in de leer bij Pierre Cuypers, de architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station. Bleijs vond dat hij daar niet genoeg werd opgeleid, studeerde verder in Antwerpen, kwam terug naar Hoorn, waar hij twintig jaar werkte. Toen werd Hoorn hem te klein en verhuisde hij naar Amsterdam, waar rond 1880 de grote katholieke opdrachtgevers zaten.”

Zaten Cuypers en Bleijs in elkaars vaarwater?

“Ze werden geen vrienden, maar correspondeerden wel. Cuypers was een gothicus, Bleijs was meer van de Hollandse renaissance. Maar hij pinde zich niet echt vast op een stijl, zoals Cuypers dat deed.”

Ze maakten geen ruzie?

“Ik sluit niet uit dat Cuypers hem weleens heeft dwarsgezeten bij het krijgen van opdrachten. Bleijs was heel eigenwijs, hij streek zelfs bisschoppen tegen de haren in. Ik vermoed dat hem dat de opdracht om de nieuwe Bavo-kathedraal in Haarlem te ontwerpen heeft gekost.”

U schrijft het boek samen met Laura Jonkhoff, hoe is de rolverdeling?

“In de eerste plaats is ze mijn dochter. We zijn allebei historicus, maar ik doe het onderzoek en zij schrijft het boek.”

In het boek beschrijft u naast 220 ontwerpen van Bleijs ook zijn leven. Wat is het opvallendst?

“Wat me gaandeweg in de archieven op begon te vallen, is hoe verschrikkelijk hard hij werkte. Soms kreeg hij wel vier opdrachten per maand. En alles ging natuurlijk per brief. Bleijs heeft zich een ongeluk getekend, maar ook geschreven.”

De biografie verschijnt in augustus. Je inschrijven voor een exemplaar kan alvast via Stadsherstel.