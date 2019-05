Wie kan nog een auto betalen na 2030?

1. Dus mijn volgende auto is elektrisch?

Zou kunnen. Willen we alle 230.000 in Amsterdam geregistreerde auto's tegen in 2030 uitstootvrij hebben, dan moeten we nu wel zo'n beetje beginnen, redeneert de Rai Vereniging, de branchevereniging van de auto-importeurs. Dat zou betekenen dat nogal wat benzineauto's vroegtijdig worden afgedankt. En rond 2030 wil in deze regio niemand ze meer hebben.



2. Dat is wel lastig plannen.

Dat blijft ook zo. In elf jaar kan veel gebeuren.