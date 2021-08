Wie is Mustapha S., die vijf mensen neerstak in De Pijp?

Honderden mensen liepen in mei mee in een stille tocht in De Pijp voor de slachtoffers van de steekpartij. Beeld Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

De Pijp werd vrijdagavond 21 mei rond 23.15 uur opgeschrikt door een heftige steekpartij. Een naar het laat aanzien verwarde man stak die avond in korte tijd vijf personen neer, van wie er één, de 64-jarige buurtbewoner Roy Titawanno, aan zijn verwondingen overleed.

De vier overige slachtoffers, tussen de 21 en 28 jaar oud, moesten met ernstige verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Op een zesde persoon werd ingestoken, maar hij werd niet geraakt. De slachtoffers werden op verschillende plaatsen in de wijk gestoken: onder meer voor de avondwinkel in de Scheldestraat, op het kruispunt van de Ceintuurbaan en de Ferdinand Bolstraat en voor de ijssalon in de Van Ostadestraat.

Doordat een man op een scooter na de steekpartijen achter de dader aan bleef rijden en al die tijd in contact stond met de meldkamer, kon de politie betrekkelijk snel een verdachte aanhouden. Het gaat om de 30-jarige Mustapha S. uit Amstelveen. Donderdag verschijnt de voor het eerst voor de rechter tijdens een zogenaamde pro-formazitting.

Hij wordt verdacht van het opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade Titawanno van het leven te hebben beroofd en getracht te hebben vier andere personen van het leven te beroven. De slachtoffers zijn met een mes in de borst, rug, flank en benen gestoken.

“We weten eigenlijk nog steeds niet wat er die avond nou precies gebeurd is,” zegt een bewoner van de Scheldestraat. Volgens zijn vriendin gaat de fatale steekpartij, bijna drie maanden na dato, nog vaak over de tong in de wijk. “Je vraagt je toch een beetje af wie zoiets doet, en waarom.”

De man kijkt naar avondwinkel De Schelde even verderop. Daar begon de reeks steekpartijen.

Ondernemersfamilie

Wat is er bekend over Mustapha S.? Hij is een telg uit een Egyptisch-Marokkaanse ondernemersfamilie. Zijn vader is sinds 2013 de eigenaar van de avondwinkel waar S. zijn eerste slachtoffer maakte.

Een medewerker in de winkel die net de vloer aanveegt, weet niet wat er allemaal gebeurd is. Wanneer ‘zijn baas’ weer in de winkel is, weet hij ook niet.

Naast de avondwinkel baat de familie ook een tabakszaak uit aan de Oudezijds Achterburgwal. S. richtte zelf in 2016 de bv Kent and Crosby op. Een bedrijf dat, volgens de Kamer van Koophandel, gericht is op ‘het ontwikkelen en exploiteren van ondernemingsconcepten, het investeren in ondernemingen.’

Mustapha woonde samen met zijn ouders en twee zussen in de Amstelveense wijk Groenelaan. Arman Kayhan, de voormalige buurman, omschrijft hem als een ‘vrij rustige’ man. “Hij was altijd opvallend gekleed en zag er tiptop uit: stijlvolle spijkerbroek, hippe schoenen en zo’n schuin mannentasje om. We zeiden elkaar gedag op straat. Echt contact was er niet. Hij was ook periodes weg. Volgens zijn familie zat hij dan een tijdje in Amerika,” zegt Kayhan.

Kneiterharde muziek

S. viel niet echt op. “Maar soms draaide hij kneiterharde muziek. Dan zette hij drie of vier nummers heel hard aan en dan was het weer over,” zegt Kayhan.

Het gezin is volgens buren zo’n vijftien jaar geleden in de eengezinswoning in de wijk komen te wonen. Ze spreken van veel overlast. De vader van het gezin kwam rond 3 uur ’s nachts van zijn werk thuis en zette de tv dan heel hard aan. “We vroegen wel of het zachter kon maar dat hielp niet,” zegt een van hen.

Enkele maanden geleden werden de buren midden in de nacht opgeschrikt door ‘keihard gekrijs’. “Een van de dochters rende in pyjama naar buiten. Ze schreeuwde. De politie stond voor de deur. Wat er gebeurd is, weten we niet,” zegt een buurvrouw.

Een van de slachtoffers wil niet over het steekincident praten. “Hij wil verder met zijn leven,” laat zijn advocaat weten.

De advocaat van een ander slachtoffer uit Haarlem gaat schadevergoeding vragen. In het dossier zou momenteel weinig staan over de omstandigheden en het steekincident zelf.

S. geldt niet als een ‘bekende van de politie’, zoals dat wel genoemd wordt. Dat maakte de politie een dag na de steekpartij al bekend. In de systemen komt hij alleen voor vanwege het feit dat hij met te veel alcohol op achter het stuur heeft gezeten.

Ingewijden zeggen dat Mustapha S. al enige tijd worstelde met zijn geestelijke gezondheid. Zij hebben het over ‘grote psychische problemen’ waarvoor hij contact had met hulpverlenende instanties.

Donderdag staat hij voor de rechter in een pro-formazitting. Zijn advocaat Nienke Hoogervorst wil, voorafgaand aan de zitting, geen commentaar geven.