Wie is de man die met brandende fakkel bij Kaag op de stoep stond? ‘Max is net iets extremer dan de rest’

Beeld ANP

Bij zijn bezoek aan Hugo de Jonge nam hij een masker van complotbeweging QAnon mee, bij Sigrid Kaag werd het een brandende fakkel. In een paar weken tijd stond Max van den B. op intimiderende wijze bij twee politici voor de deur. Wie is deze man?

De 29-jarige Amsterdammer lijkt er een dagtaak van te maken om de barricades op te gaan. Van Vlaardingen tot aan de hoofdstad, van vrijheidsmarsen tot aan de deur bij persconferenties: waar verzet tegen coronabeleid is, duikt Van den B. op. Bij deze protesten houdt hij zich zelden op de achtergrond; op online gedeelde beelden is veelvuldig te zien hoe hij de confrontatie opzoekt met de politie, soms met arrestatie tot gevolg.

De Amsterdammer opereert niet alleen. Zijn video’s verschijnen meestal op het omstreden YouTubekanaal Onrecht TV. Het brein achter dit platform is Eline van 't Noordende, een andere fanatieke actievoerder die het handelen van Van den B. vaak vastlegt op beeld. Onrecht TV heeft op YouTube slechts enkele duizenden volgers, maar desondanks een groot bereik: de video’s worden onder meer veelvuldig gedeeld in Telegram-kanalen met tienduizenden leden.

Van den B. gaat in de video’s bijvoorbeeld naar Hilversum Mediapark om zijn onvrede te uiten over verondersteld fake news dat daar wordt verspreid. Of hij maakt een aanmoedigende vlog voor de deur van café Del Mondo op de Nieuwmarkt, dat zich geregeld verzet tegen de coronarestricties. Op een andere video komt hij verhaal halen bij FvD-senator Theo Hiddema omdat die een pedofiel zou verdedigen. “Ik ben jou geen stom woord verschuldigd,” reageert de politicus daarop kalmpjes.

De intimidatie woensdagavond voor de deur van D66-leider Kaag lijkt wederom te zijn gefilmd door Van ‘t Noordende. Zij zond de beelden live uit op Onrecht TV en werd niet gearresteerd. Tegenover Het Parool wil ze hier donderdag niet inhoudelijk op reageren. “De advocaat is er nog mee bezig, dus dat lijkt me nu niet zo verstandig.”

Joop van Ooijen voor zijn huis in Giessenburg. Beeld ANP

Jezus Leeft

Van den B. draagt zijn religieuze overtuigingen fanatiek uit en wordt daarom soms MaxBaptist genoemd. Hij is geen onbekende van de politieke partij Jezus Leeft, waar hij zijn kenmerkende rode petje vandaan heeft. “Hij komt geregeld bij me buurten,” vertelt voorman van de partij Joop van Ooijen desgevraagd. “Gewoon, om te evangeliseren, en om te bespreken hoe we het woord van Jezus nog beter kunnen verspreiden.”

Van Ooijen schetst een ander beeld van Van den B. dan uit zijn extreme handelen naar voren komt. “Max is een lieve jongen die nog geen vlieg doodslaat. Het is een pacifist in hart en nieren.” Dat schreeuwend bij iemand voor de deur staan, een brandende fakkel in de hand, toch anders doet vermoeden, daar wil hij niets van weten. “Demonstreren is zijn goed recht, hij doet niets verkeerd. Ik zou hem graag op de lijst van onze partij willen hebben.”

Ook Michel Reijinga van de beweging Nederland in Verzet en de man achter menig coronademonstratie, keurt het optreden van Van den B. niet af. “Max is net iets extremer dan de rest, maar dat is juist goed. Ik zelf zou niet aanbellen bij politici, maar iedereen moet verzet voeren op zijn of haar eigen manier.” Hij benadrukt dat Van den B. geen deel uitmaakt van zijn organisatie. “Maar ik ken hem wel.”

Van den B. lijkt een begrip in allerlei verwante groepen, hoewel lang niet al zijn aanhangers achter zijn handelen van woensdagavond staan. In de anders zo eensgezinde Telegram-kanalen klinkt een hoop kritiek en discussie over of dit een verstandige actie was. Niet vanwege de enorme impact die zo’n bedreiging op Sigrid Kaag heeft, daar lijkt niemand zich druk om te maken, maar omdat hij nu wéér vastzit – en deze keer volgens zijn aanhang vast niet zo snel meer vrij wordt gelaten.