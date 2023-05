Wie is ‘Bolle Jos’, de ‘extreem gewelddadige’ cocaïnehandelaar en doelwit nummer 1 van de Nederlandse opsporingsdiensten?

Hij is doelwit nummer 1 van de Nederlandse opsporingsdiensten. In het criminele milieu geldt hij als puissant rijke drugsbaron, die oppermachtig werd door zijn wereldwijde netwerk. Hij geldt ook als extreem gevaarlijk. Wie is ‘Bolle Jos’ Leijdekkers (31)?

‘Sao Paulo is onze eerste. Doen we 550. Heb al geladen 300. Nu nog 250 erbij. Laat ik je weten straks, is met mariniers.’ Het gesprek uit augustus 2020 is afkomstig uit een Belgisch strafdossier over de invoer van drugs. Aan het woord is, volgens de Belgische opsporingsdiensten, Jos Leijdekkers uit Breda, in het drugsmilieu bekender als ‘Bolle Jos’, ‘Hollywood’, ‘El Presidente’ of ‘El Ganador’ (De Overwinnaar), naar wie de Nederlandse autoriteiten nu al jaren intensief zoeken.

De onderschepte gesprekken in het dossier laten een man zien die onvermoeibaar drugstransporten organiseert. Daarbij lijkt hij niet te beroerd om te delen. ‘Doen samen broer. Wilt u wat investeren?’

Een handige makelaar in cocaïne die mondiaal opereert – dat beeld wordt onderschreven door bronnen binnen het criminele milieu en de opsporing. Jos kent iedereen en iedereen kent Jos, zo klinkt het aan beide kanten.

Onder zijn vaste misdaadcontacten zijn of waren volgens bronnen sleutelspelers zoals Ridouan Taghi, de inmiddels voor grootschalige drugshandel tot 15 jaar cel veroordeelde Roger P., alias ‘Piet Costa’, en het in Dubai gearresteerde, maar weer vrijgelaten, veronderstelde kopstuk Edin G. Alom wordt Leijdekkers gezien als leider van een van de naar schatting vijf tot zeven door Nederlanders gedomineerde drugssyndicaten – inclusief die van de andere voornoemde kopstukken.

Leijdekkers zou drugslijnen vanuit Midden- en Zuid-Amerika hebben opgezet of overgenomen. Hij zou in Brabant, Spanje en Dubai zaken hebben gedaan met Nederlandse criminelen van Marokkaanse origine.

Hij staat bekend om zijn vermogen om, via corrupte havenmedewerkers, grote partijen drugs binnen te trekken in Europese havens. Toch ligt in zijn vermoede exorbitante drugshandel niet de voornaamste reden dat Leijdekkers alweer een jaar geldt als Nederlands most wanted. Die ligt in het feit dat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij grof en niets ontziend geweld, zoals een verdwijning die de gemoederen in de onderwereld nu al vier jaar beroert.

Afgeknipte vinger

Op ijzingwekkende foto’s is een naakte vrouw te zien, vastgebonden op een stoel, met tape over haar mond. Op een close-up liggen een afgeknipte vinger of duim en waarschijnlijk een teen op haar buik, naast bloedvegen. Een andere foto toont haar naakt liggend op de grond.

De recherche is ervan overtuigd dat het de 52-jarige Marokkaans-Nederlandse Naima Jillal is, ‘Tante’, die op 20 oktober 2019 is ontvoerd vanaf de Amsterdamse Zuidas, waar ze vlak bij haar luxe appartement op de Gustav Mahlerlaan in een Volkswagen Polo stapte, om nooit meer op te duiken.

De foto’s van de gemartelde vrouw circuleren in de top van de internationale cocaïnehandel. De metadata wijzen uit dat ze zijn gemaakt in de nacht na Jillals verdwijning.

In één van meerdere uitzendingen van Opsporing Verzocht waarin om informatie over Leijdekkers wordt gevraagd, meldt de politie ‘sterke aanwijzingen’ te hebben dat die met Jillals verdwijning te maken heeft. Evenals Leijdekkers was zij gelieerd aan spelers in de grootschalige internationale cocaïnehandel van divers pluimage. Ze wordt in het criminele milieu verantwoordelijk gehouden voor een mislukte cocaïnedeal waarin Leijdekkers ook een rol zou hebben gehad.

In maart 2021 vinden de Nederlandse en Belgische politie na minutieus graven in een loods aan de Haifastraat aan de rand van de Antwerpse haven kledingstukken en een handtas van, waarschijnlijk, Jillal. In diezelfde loods was in april 2020 een partij van 4200 kilo cocaïne onderschept, waarin volgens justitie onder anderen Leijdekkers had geïnvesteerd, waarover later meer.

Zo wordt Leijdekkers van veel meer onderwereldgeweld beschuldigd. Hij wordt aan een stapel concrete, volgens insiders harde zaken gelinkt, waaronder liquidaties – hier niet specifiek genoemd omdat hij in nog niet één zaak formeel als verdachte is aangemerkt. Als hij wordt gearresteerd, moet hij levenslang vrezen, stellen ingewijden. “Dat weet hij zelf ook heel goed, daarom doet hij zo zijn best uit handen van de politie te blijven.”

Alleen zijn eigen gelijk

Joseph Johannes Leijdekkers wordt op 1 juli 1991 geboren in Breda, en woont ook in het daaraan vastgegroeide Prinsenbeek. Hij moet als kind meermaals van school wisselen vanwege problemen en komt met justitie in aanraking. Zijn vader is in Jos’ jonge jaren, volgens bronnen binnen het criminele milieu en de opsporing, actief in de drugshandel en zou goede contacten hebben opgebouwd in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen, die zijn zoon later veel verder zal uitbouwen. Ondertussen investeert Leijdekkers senior in onroerend goed en clubs, waaronder bordeel Club Reeperbahn (‘Sex Paradijs’) in Breda.

Op 9 augustus 2008 slaat een vriendengroepje waarvan Jos Leijdekkers, dan 17 jaar, deel uitmaakt, een jongen in elkaar op een fietspad in Etten-Leur. Hij wordt volgens getuigen neergeslagen en geschopt, aan zijn haren over de grond gesleept en nog steeds geschopt als hij op de grond ligt. Leijdekkers bekent dat hij bij mishandeling was, maar zegt niet te hebben geslagen. Hij krijgt 27 dagen jeugddetentie en een werkstraf van 40 uur voorwaardelijk.

In het vonnis stellen de rechters vast dat ‘verdachte zichzelf een probleemloze jongere vindt’, net zoals zijn moeder, en dat een psycholoog geen stoornis heeft vastgesteld. ‘Wel vindt de psycholoog het opvallend dat de verdachte veel praat, dat op een dwingende manier doet en daarbij steeds zijn gelijk wil halen’.

De Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering ‘delen die constatering’: de jonge Leijdekkers kan niet omgaan met afwijkende meningen en zijn zelfreflectie is ‘zeer beperkt’. Het vonnis: ‘De rechtbank heeft dit beeld in sterke mate herkend tijdens de behandeling ter zitting’ (..) ‘De verdachte ziet alleen zijn eigen gelijk en hoort niet wat anderen daarover te zeggen hebben’.

In februari 2011 krijgt Leijdekkers, net 19, in een Schevenings café ruzie over een barkruk. Op straat, niet ver van De Pier, schiet hij zijn rivaal neer met twee salvo’s uit een omgebouwd semiautomatisch alarmpistool. Een kogel gaat door de borst van het slachtoffer en doorboort een long, een andere belandt in zijn schaamstreek. De jongen overleeft met geluk, maar de kogels blijken later niet zonder levensgevaar uit zijn wervelkolom en zijn lies te kunnen worden verwijderd, dus blijven ze zitten.

Leijdekkers schiet ook op de broer van het slachtoffer, die de ruzie wilde sussen. Die loopt een schampschot op. Getuigen onder wie de broer omschrijven de schutter als ‘een blanke man met opgeschoren haar en een opvallend bol gezicht’. Een politiehond vindt de gevluchte Leijdekkers in een tuin. Hij krijgt 6 jaar cel voor een dubbele poging tot doodslag.

Nuttige contacten in de gevangenis

Als hij die celstraf uitzit, doet Leijdekkers in de gevangenis waarschijnlijk nuttige contacten op die hem later van pas komen in de wereldwijde cocaïnehandel.

In 2014 zit hij gedetineerd met de Surinaams-Nederlandse drugshandelaar Piet Wortel, die momenteel in Nederland vastzit voor het witwassen van miljoenen euro’s, maar ook verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel en twee liquidaties: van de oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32) in september 2019 in Amsterdam-Zuidoost, en van de 23-jarige Genciël Feller uit Zuidoost, eerder die maand op Curaçao.

In het criminele milieu wordt ook Leijdekkers aan die moorden gelinkt, maar ook voor deze zaken is hij vooralsnog niet aangeklaagd. De jonge Amsterdammers zijn volgens de recherche vermoord omdat in juli 2019 een partij van 400 kilo cocaïne is ‘geript’, gestolen.

In het onderzoek 26Shoreham naar de twee moorden en de drugshandel passeren namen de revue van prominente criminelen uit Zuidoost. Sommigen werden volgens justitie na de ripdeal ontboden in Suriname. Eén van hen is Joël H., bekender als de criminele gangsterrapper Joey AK, frontman van rapformatie Zone6 uit Holendrecht. H. was in september 2019 gewond, blijkens foto’s in het strafdossier. In die periode was er volgens het dossier een ontmoeting tussen Leijdekkers en een van de bekende criminelen uit Zuidoost in hotel Waldorf Astoria aan de Herengracht.

De affaire omtrent de veronderstelde ripdeal en de fatale gevolgen is saillant omdat de opsporingsdiensten gangsterrapformatie Zone6 beschouwen als een belangrijke pijler onder de criminele organisatie van Leijdekkers. Onder meer via die link zou Leijdekkers jongens en jonge mannen uit Zuidoost werven om drugs uit de havens van Rotterdam en Antwerpen te halen.

De Amsterdamse drugszaak Cherokee draait onder meer om die verdenking. In december kregen tien verdachten in die zaak straffen oplopend tot 12 jaar cel voor het in wisselende samenstelling binnenhalen van 5700 kilo cocaïne (!) en het witwassen van 6,5 miljoen euro. De naam van Leijdekkers gonsde rond dat proces, maar hij was nog niet aangeklaagd omdat hij nog voortvluchtig is. Wel stond zijn veronderstelde compagnon Isaac B., alias ‘Bom’ (29), terecht, hoewel die óók voortvluchtig is. Hij kreeg 12 jaar, maar zit mogelijk ondergedoken in Afrika.

Hoofd afgehakt?

De grootste partij waarom de zaak Cherokee draaide, was die van 4200 kilo cocaïne die in april 2020 in Antwerpen was onderschept in een deklading van inktvis, in de voornoemde loods. Voor het uithalen van die partij waren in een aparte strafzaak in België al dertien Nederlandse verdachten veroordeeld tot celstraffen oplopend tot 8 jaar, van wie acht jonge mannen uit Zuidoost.

Zion Milano R. (24) uit Zuidoost, op straat bekender als ‘Spoortje’, speelt in de zaak Cherokee een interessante rol, omdat hij volgens justitie symbool kan staan voor de jonge straatsoldaten zoals Leijdekkers die inlijft als tussenschakel naar zijn ‘uithalers’. De rechtbank gaf de twintiger 7 jaar voor het ronselen van uithalers en andere uitvoerders in de onderste laag van de organisatie. Hij communiceerde met zijn ‘sterrenteams’ onder meer via een chatgroep die hij de weinig verhullende naam Organisation Criminelle gaf.

Toen eind 2019 179 kilo cocaïne uit Brazilië niet tijdig uit de Rotterdamse haven was gehaald, en was doorgevaren naar Finland, zette Zion R. daar met een groepje getrouwen vlot een overval op touw – al mislukte die. Die actieradius suggereert professie. In de aanloop naar zijn drugszaak werd R. ondertussen veroordeeld tot 12 jaar voor het doodschieten van een 30-jarige kennis na een ruzie op een huisfeestje in 2020 op het Krugerplein in Oost.

In de zaak Cherokee wierp justitie ook enig licht op de extreme gewelddadigheid die ze Jos Leijdekkers toedicht. Eén van de ingevoerde partijen, van 676 kilo cocaïne die was binnengehaald via de Antwerpse haven, was gepakt in de verborgen ruimte in een auto. Leijdekkers had het strafdossier over die vangst al snel te pakken en besprak met Isaac B. of de politie misschien was getipt en of de tipgever het hoofd moest worden afgehakt.

Ondergedoken, mogelijk in Turkije

De autoriteiten gaan er al jaren van uit dat Leijdekkers na een eerste emigratie naar Spanje in Dubai zat ondergedoken, maar later in Turkije. Het vermoeden bestaat dat hij daar nog zit. Het is niet eenvoudig hem te pakken te krijgen. Met de politie en justitie in Turkije heeft Nederland goed contact, maar de rol van de geheime diensten is weerbarstiger. Goede bronnen bevestigen het gerucht dat Leijdekkers in Turkije al twee keer is gearresteerd, maar na forse betalingen weer is vrijgelaten. Toch zou een Turks politieteam nu weer op hem jagen.

De staat heeft 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot Leijdekkers’ aanhouding leidt. Ondertussen proberen politie en justitie ook druk te zetten op familieleden. Zijn moeder (68) en zus (27) worden vervolgd voor witwassen, nadat bij een inval in januari geld en dure cadeaus in huizen en een kantoor van de familie waren gevonden in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Het gezin zou in augustus en december in Turkije bij Leijdekkers op bezoek zijn geweest, en op een luxe jacht zijn gaan varen. In maart werd ook zijn vader (68) gearresteerd voor het witwassen van horloges die samen 140.000 euro waard zouden zijn.

Ondanks al deze aandacht weet Leijdekkers zelf nog altijd uit handen van de opsporingsinstanties te blijven, al is hij dan al een tijd doelwit nummer 1 van de Nederlandse opsporingsdiensten.

Jos Leijdekkers’ advocaat Guy Weski reageert op dit artikel: “Het artikel bevat informatie uit diverse strafdossiers waar ik of cliënt geen kennis van hebben kunnen dragen. Ook de media hebben geen volledig zicht hierop. De geruchten en roddels over cliënt nemen de afgelopen periode een intensieve vorm aan en ik ben ervan overtuigd dat hierdoor een parallelle opsporing gaande is. Zolang niets feitelijk gepresenteerd wordt, dienen deze conclusies van de media naar het rijk der fabelen te worden verwezen.”

