Wie in Amsterdam te veel lawaai maakt met auto of motor, krijgt een melding – en straks een bekeuring

De proef met lawaaidisplays start om te beginnen op de Stadhouderskade in de binnenstad en de Molenaarsweg in Noord. Eind augustus komen daar geluidsmeters bij op de Europaboulevard in Zuid en op Tussen Meer in Nieuw-West. Dit moet uiteindelijk leiden tot het plaatsen van ‘lawaaiflitspalen’, die automatisch een bekeuring sturen naar bestuurders die te veel herrie maken met hun voertuig.

Voor de proef zijn geluidsmeters langs de weg geplaatst en iets verderop een scherm. Als een voertuig dat langs de geluidsmeter rijdt te veel lawaai maakt, krijgt de bestuurder een kort bericht te zien: ‘Te luid’. Een bekeuring volgt nog niet. Volgens een woordvoerder van de gemeente kan het bericht ertoe bijdragen dat bestuurders zich bewust worden dat hun auto of motorfiets te veel herrie maakt en moet het hen stimuleren daar wat aan te doen.

Effect op de gezondheid

Amsterdam trekt voor de proef samen op met Rotterdam, waar ook dergelijke borden komen. Het maakt deel uit van een bredere aanpak, aldus de woordvoerder. “Andere maatregelen die we nemen zijn onder meer een eenvoudigere manier van handhaven en een haalbaarheidsonderzoek door TNO naar de toepassing van de lawaaiflitspaal. Zo proberen we de geluidsoverlast op verschillende manieren te verminderen.”

Uit onderzoek van de GGD Amsterdam blijkt dat motoren de grootste bron van geluidshinder zijn in Amsterdam. Van de volwassen Amsterdammers zegt 19 procent ernstige geluidshinder te ondervinden door motorfietsen. Ook geluiden van brom- en snorfietsen en andere voertuigen leiden volgens het onderzoek tot hinder. Het gaat volgens de gemeente niet alleen om overlast: langdurige blootstelling aan geluid kan ook effect hebben op de gezondheid.

Meer motorherrie

Het aantal motoren is in de afgelopen jaren flink gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin 2020, bij de behandeling van het Actieplan Geluid, vormde overlast van motorherrie al de grootste categorie inspraakreacties en in de coronapandemie is het gebruik van motoren alleen maar toegenomen.

Bij de toegenomen populariteit komt dat een deel van de motorrijders hun uitlaat zo laat aanpassen dat er maximaal veel herrie wordt geproduceerd. Zij kicken erop om met veel lawaai op te trekken bij een verkeerslicht of op hoge snelheid door de stad te rijden.

Vorig jaar liet toenmalig verkeerswethouder Egbert de Vries al weten dat de gemeente in de maag zit met de lawaaimakers. Er zijn al diverse wetsartikelen die motorherrie verbieden en de boete van 400 euro bij een overschrijding van 5 decibel boven de toegestane norm is stevig te noemen. Maar de handhaving is veel te complex, stelde De Vries: het kost veel mankracht om een motor aan te houden, mee te nemen naar een testlocatie en via een speciale microfoon het deci­bel­niveau te controleren.

Automatische bonnen

Lawaaiflitspalen bestaan al enige tijd, maar voor het daadwerkelijk inzetten van dit middel moet nog onderzoek worden gedaan. Een lawaaiflitspaal is een kastje waarin vier microfoons zitten die precies kunnen detecteren vanaf welke plek een geluid afkomstig is. Door de paal te koppelen aan een gewone flitspaal kan het kenteken worden gelezen, zodat net als bij snelheidsovertredingen een boete kan worden uitgeschreven.

Als de gegevens van de huidige proef betrouwbaar zijn, wil de gemeente met andere grote steden naar het kabinet om de techniek te laten certificeren. Dat maakt het makkelijker om geluidsoverlast te constateren, zodat zaken panklaar kunnen worden aangeleverd bij politie en justitie.

Uitschieters met herrie

Amsterdam is een lawaaiige stad, maar het zijn de uitschieters die voor de meeste overlast zorgen bleek vorig jaar uit een onderzoek door TNO. Met name Volkswagen Polo’s produceren vaak bakken vol herrie.

Het hardste geluid in het onderzoek werd veroorzaakt door een Suzuki die met ‘slechts’ 37 kilometer per uur over de Europaboulevard reed. Een Ferrari bereikte op diezelfde straat een geluidsniveau van bijna 100 decibel. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een straaljager die op 300 meter hoogte overvliegt. De auto reed op dat moment 70 kilometer per uur.

De onderzoekers legden in Zuid en Centrum vooral lawaai vast van motoren, in Nieuw-West werd de herrie meestal veroorzaakt door auto’s die met een knaluitlaat reden. Het meeste lawaai werd overdag gemeten, maar op alle locaties werd ook ’s nachts nog zeer regelmatig erg veel lawaai gemeten. De aanname is dat dergelijk geluid veel hinderlijker is.

Rijgedrag speelt een rol

Opvallend is dat het veelal relatief jonge voertuigen zijn die veel lawaai maken: de luide voertuigen komen vooral uit de bouwjaren tussen 2015 en 2021. Dat betekent volgens de onderzoekers dat deze voertuigen of van oorsprong al luid zijn of zijn aangepast zodat ze veel geluid produceren. Ook rijgedrag speelt een belangrijke rol. Bij motorfietsen is vaak sprake van optrekken met een hoog toerental en veel schakelen.

In de laatste Amsterdamse Gezondheidsmonitor kwamen motorfietsen als grootste bron van ernstige geluidshinder naar voren. Uit dat onderzoek bleek dat 19 procent van de volwassen Amsterdammers ‘ernstige geluidshinder’ ervaart door motorfietsen. Hierna volgen de brom- en snorfietsen met 18 procent ernstige geluidshinder. Opvallend is dat bromfietsen vaak buiten de meetresultaten vielen: hun herrie kon niet worden verwerkt, omdat ze illegaal op het fietspad reden in plaats van op de rijweg.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.