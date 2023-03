Wie in Amsterdam enkel glas wil vervangen, is soms honderden euro’s extra kwijt: ‘Hoe helpt dat het klimaat?’

Zo’n 100.000 Amsterdamse woningen hebben nog enkel glas, maar woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, stuiten op bureaucratie. ‘Honderden euro’s extra, voor het vervangen van een kozijntje en wat glas.’

Aangemoedigd door alle berichtgeving over energieverspilling besloot Ron Vreeswijk toch maar eens het enkele glas op een etage in zijn woning te vervangen door dubbel glas. Daarmee moest dan meteen ook het kozijn vervangen worden, maar eigenlijk vond hij dat wel mooi meegenomen. “Dan doe je het in één keer goed.”

Alleen, zo simpel bleek het niet. Vreeswijk bekeek online of er een vergunning nodig was en omdat het kozijn ook vervangen moest worden, bleek daar sprake van. De kozijnen worden bij dubbel glas namelijk een paar millimeter dikker. Verder was alles in dezelfde stijl gepland als die van de woning. Extra kosten? 1500 euro. “Honderden euro’s extra, voor het vervangen van een kozijntje en wat glas,” aldus Vreeswijk.

Dat zat zo: eerst moest de vergunning aangevraagd worden. Die kostte zo’n 500 euro en liet acht weken op zich wachten. In die periode verviel de eerste offerte. De volgende offerte pakte daarna een klein duizend euro duurder uit, vanwege de gestegen bouwkosten. “En dat voor nieuwe veel duurzamere kozijnen met dubbele HR++-ramen,” verzucht Vreeswijk.

Wel een monument, niet een monument

Vreeswijk is niet de enige Amsterdammer die tegen bureaucratie aanloopt. Voor het vervangen van enkel glas door dubbel glas is bijvoorbeeld bij monumentale panden in de meeste gevallen een vergunning nodig. De kosten van de vergunning zijn minimaal 250 euro met daarbovenop zo’n 3 procent van de bouwkosten.

Bij niet-monumentale woningen, zoals die van Vreeswijk, hoeft zo’n vergunning er in principe niet te komen, behalve als de kozijnen aan de voorkant van het pand ook vervangen moeten worden. En bij het plaatsen van dik, isolerend dubbelglas (of tripel-) is dat meestal noodzakelijk.

Jurist Bernard Tomlow wordt er gek van. Hij begeleidt een VVE in Amsterdam-Zuid waar een vervanging van kozijnen gepland is en waar in plaats van enkel glas HR++-glas geïnstalleerd wordt. “De aannemer stond klaar en vroeg om even te checken of er een vergunning nodig was.”

Die bleek nodig, omdat het de voorgevel betreft en aanpassing het ‘buitenaanzicht’ verandert. Onzin, aldus Tomlow. “Het gaat om een effectief verschil van een paar millimeter dikker glas. Precies dezelfde kozijnen worden geplaatst. Maar dit gedoe kost acht weken, en we maken allerlei extra kosten omdat de aannemer niet door kan. Hoe wil je met zo’n aanpak als overheid het klimaatprobleem oplossen?”

Nuance

Zowel Vreeswijk als Tomlow noemen het niet te verkroppen. Ze wijzen erop dat de gemeente hoge ambities heeft, en 100.000 woningen in de stad enkel glas hebben. Bij 15 procent daarvan gaat het om enkel glas in koopwoningen.

“Dan heb je een huiseigenaar die op eigen kosten dubbel glas wil installeren en dan moet hij door een hele bureaucratische molen,” aldus Vreeswijk. “Dat haalt de energie er wel uit.” Uiteindelijk heeft hij de vergunning aangevraagd, maar op andere plekken in huis wacht hij even met het vervangen van de glazen.

Een woordvoerder van wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) laat weten de bureaucratische molen te herkennen bij de installering van dikker dubbel glas, maar plaatst ook een nuance. “Dunner isolerend glas kan vaak in het bestaande kozijn worden ingepast, waardoor er geen vergunningplicht nodig is.”

De gemeente stelt tegelijkertijd dat de vergunningen noodzakelijk zijn om het erfgoed van de stad te bewaken. Daarnaast wordt bij het Loket Duurzaam Erfgoed met huiseigenaren samen bekeken hoe monumentale panden verduurzaamd kunnen worden. Bij niet-monumentale panden wordt onderzocht hoe met ‘standaardoplossingen het proces versneld kan worden’.

Dit voorjaar worden daar resultaten van verwacht, mede naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie van VVD-raadslid Myron von Gerhardt over monumentale panden. Daarin staat dat het vergunningsproces aangepast moet worden, opdat isolatie sneller en makkelijker kan gaan. ‘Het vervangen van enkel door dubbel glas verdient daarin de hoogste prioriteit.’