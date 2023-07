Wie helpt de Alexander Roozendaalschool in Nieuw-West aan de speeltoestellen die de leerlingen zo hard nodig hebben?

Kinderen zijn componenten van een vertrouwd schoolpleintafereel, maar de kleine hoortoestellen die ze dragen en de labradoodle zijn dat niet. Beeld Eva Plevier

Er klinkt gejoel op het schoolplein van de Alexander Roozendaalschool in de Jan Sluijtersstraat. Een voetbal kaatst tegen het omsluitende hekwerk, gevolgd door gejuich vanwege het winnende punt. In de touwpiramide hangen drie meisjes te kletsen, terwijl schoolhond Pip languit op het asfalt ligt en zich gewillig laat aaien door twee leerlingen.

Kinderen, rennend achter de bal of hangend in het rek, zijn componenten van een vertrouwd schoolpleintafereel. De talloze kleine hoortoestellen die ze dragen en de labradoodle zijn dat niet. De kinderen hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of zijn slechthorend en dragen de apparaatjes ter ondersteuning.

“Met het spelen hebben ze geen last van de apparatuur, maar als het regent moeten ze een capuchon op,” zegt managementondersteuner Aafke Scholtus, die instemmend het rumoer aanschouwt. “We zijn met best een aantal leerkrachten aanwezig tijdens de pauze, want soms moeten de kinderen een beetje begeleid worden in hun spel. Ze verstaan of begrijpen elkaar weleens niet en dat kan bijvoorbeeld voor onbegrip zorgen.”

Neurologische beperking

Het leven kan op flink wat momenten een uitdaging vormen voor deze kinderen, zegt ook Lieke Rigter. Als regiodirecteur van het schoolbestuur VierTaal is Rigter verantwoordelijk voor onder meer de Alexander Roozendaalschool en de Professor Burgerschool, beide scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam Nieuw-West. “Een taalontwikkelingsstoornis is een neurologische beperking en dus echt iets anders dan een taalachterstand,” legt Rigter uit. “Een achterstand kun je met extra begeleiding eventueel inhalen, een TOS heb je altijd bij je en moet je mee leren omgaan.”

In het hoofd van iemand zonder deze beperking zijn woorden geclusterd per thema. Als het woord appel valt, koppelt het brein dat automatisch aan fruit of een appelboom. Voor kinderen met een TOS bestaat dat woordenmagazijn uit een gigantische chaos en is enige orde ver te zoeken.

Rigter: “Hun zomaar uit het niets iets vragen, is voor deze kinderen lastig en de verwerking van de taal kost meer tijd. Iets ogenschijnlijk simpels als ‘hoe was je weekend?’ bijvoorbeeld. Want wat betekent weekend ook alweer? En hoe benoem ik dat? Welke woorden heb ik daarvoor nodig?” Kortom, weet Rigter, bij haar leerlingen is een soepel taalvermogen absoluut niet vanzelfsprekend.

De Alexander Roozendaalschool volgt desondanks het reguliere onderwijssysteem, maar hanteert kleine klassen (maximaal 14 leerlingen) en de focus ligt op visuele ondersteuning. Rigter: “We streven ernaar 60 procent van onze leerlingen terug of door te laten stromen naar een reguliere school. Dat is mogelijk als we kinderen vanaf jonge leeftijd kunnen ondersteunen en voorbereiden op hun toekomst. Het zou nog fijner zijn als ze vanaf het begin naar dezelfde school kunnen als hun broertjes, zusjes of buurkinderen, maar daar zijn we nog niet in Nederland.”

Laat thuis en weinig tijd

De afstand tussen thuis en school is Rigter een doorn in het oog. Het is ’s ochtends een komen en gaan van leerlingvervoer voor de ingang. Kinderen komen van heinde en verre, zitten soms een uur heen en een uur terug in de auto.

“Je ziet op school veel vriendschappen opbloeien, maar met elkaar afspreken na school is er voor hen niet bij, omdat ze ver van elkaar wonen en een lange terugreis voor de boeg hebben. Ze hebben daardoor ook minder tijd voor een sportclub of iets anders na schooltijd. Bovendien nemen ze de beperking altijd met zich mee, en de ondersteuning die ze op school nodig hebben, hebben ze ook op het sportveld of in de speeltuin nodig. Dat vergt tijd en energie van iedereen.”

Daarom is bewegen op school extra belangrijk. Maar het huidige schoolplein, dat de Alexander Roozendaalschool en de Professor Burgerschool delen, is daar niet bepaald op uitgerust. De betonnen vlakte zindert in de zomer nog voor het middaguur en wat betreft speelmogelijkheden is de keuze karig.

Vlag op een modderschuit

“Dit plein gaat al zeker twintig jaar mee,” zegt Rigter terwijl ze het terrein gadeslaat. “Sommige speeltoestellen moesten verwijderd worden omdat ze niet meer voldeden.” De kinderen vermaken zich wel, zo zijn kinderen, en de school heeft met hulp van de ouderbijdrage het kleuterkwartier proberen op te vrolijken, maar de groene kunstgrasmatten zijn een vlag op een modderschuit.

Het kon zo niet langer, besloot Rigter, en dit najaar staat een grootscheepse verbouwing op de planning. Met het asfalt wordt korte metten gemaakt. In plaats daarvan worden bomen, heggen, planten en een voedselbos geplant. Er komt een natuurlijke speelplaats met veel hout en ook over de afwatering is nagedacht.

“We krijgen zogeheten wadi’s waar we het hemelwater opvangen.” De financiering is gedekt door een gemeentesubsidie, maar voor nieuwe speeltoestellen is geen geld. “Het nieuwe plein draait volledig om spelenderwijs leren en de toestellen zouden we graag inzetten bij het bewegend leren. Maar dat dekken de subsidie en een eigen investering helaas niet.”

Lieke Rigter. Beeld Eva Plevier

Help mee Help de kinderen van de Alexander Roozendaal- en de Professor Burgerschool met een donatie aan de nieuwe speeltoestellen, zodat deze in de toekomst ingezet kunnen worden bij het bewegend leren tijdens de pauze. U kunt uw donatie schenken via NL52 INGB0000205500 t.n.v. Stichting Witte Bedjes of door de QR-code te scannen.