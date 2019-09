Wie heeft er nog tijd voor 18 holes?

Favoriet Joost Luiten slaat af op de eerste dag van de honderdste KLM Open, op golfbaan The Inter­national. Beeld Henk Seppen

Met ongeveer 375.000 actieve beoefenaars is golf met voetbal en tennis een van de populairste sporten van Nederland. Toch zoekt de ­Nederlandse Golf Federatie (NGF) naar manieren om de sport toegankelijker te maken. De laatste tien jaar is de groei van het aantal golfers namelijk gestagneerd.

Dat komt deels door het elitaire beeld dat nog bestaat over golf. Bij veel clubs wordt benadrukt dat spijkerbroeken en shirts niet gewenst zijn op de baan en wie in het clubhuis met een petje gaat zitten, loopt kans op verwijtende blikken.

De directeur van de NGF, Jeroen Stevens (47), ontkracht dit beeld. “Er zijn weliswaar regels, maar wanneer een bond bijna 400.000 leden heeft, kan je toch niet meer spreken van elite? Het hoeft ook niet duur te zijn.”

Dertig jaar geleden begon een ‘golfboom’. De sport kreeg veel aandacht in de media en in rap tempo kwamen de aanmeldingen binnen. Ondernemers zagen er ook brood in en investeerden in nieuwe golfbanen.

Jaarlijks verdwijnen inmiddels een aantal van die banen. Er zijn te weinig spelers voor het aantal banen in ons land. “Twintig jaar lang groeiden de bomen tot in de hemel,” zegt Stevens, zelf aandachtig toeschouwer bij de KLM Open aan de rand van Amsterdam. “Dan word je lui en vernieuw je niet. We moeten als bond beter kijken wat de klant wil. Hoe houden we de sport aantrekkelijk?”

Ballotagecommissie

In Amsterdam gelden deze problemen niet. Sterker nog: de Amsterdamse Golf Club heeft genoeg leden. “We hebben zelfs een wachtlijst,” zegt Ton Muller, hoofd van de caddies op de baan. “Financieel hebben we alles op orde en we proberen de club exclusief te houden. Aspirant-leden moet worden aanbevolen en gaan daarna langs een ballotagecommissie. In de rest van Nederland wordt gevochten om leden.”

Stevens erkent het probleem. “In de polder en plattelandsgebieden liggen te veel banen voor het aantal mensen. Rond grote woonkernen als Amsterdam is het een populaire vrijetijdsbesteding omdat er weinig reistijd is. Het is voor de stedeling een manier om naar buiten te gaan.”

Toch heeft golf het probleem dat een sessie al gauw vier of vijf uur duurt. Veel beoefenaars spelen steeds korter en lopen maar negen van de achttien holes op een baan. “We moeten met onze tijd mee, de sport opnieuw uitvinden,” zegt Stevens. “Mensen hebben steeds minder tijd. In de toekomst spelen we misschien nog maar zes holes, of drie.”

Opstoppingen op de baan

Als mensen geen hele dag kwijt zijn aan een ronde op de baan is het misschien aantrekkelijker om te golfen, zo beredeneert Stevens. Ook zijn de strenge toelatingstesten voor het golfvaardigheidsbewijs acht jaar geleden al vereenvoudigd. Na een tweedaagse cursus mag vrijwel overal, buiten de exclusieve banen, gespeeld worden.

Maar niet iedereen is daar blij mee. Door het soms lage niveau van nieuwe golfers ontstaan opstoppingen op de baan omdat het tempo te laag is. Muller: “Wij zitten hier helemaal niet op wachtlijsten te wachten.”