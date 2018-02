Wie flink wil cashen, gaat nu naar de beurs

Timing is alles. Maar dat bank NIBC en groothandel B&S Group dezelfde maandag uitkozen om hun beursgang aan te kondigen, is toeval. Alhoewel, het is ook geen groot toeval.



De belangstelling voor beursnoteringen is opvallend groot. De teller met wannabees voor dit jaar staat inmiddels op negen.



De reden voor de trek naar Beursplein 5 is simpel: vanwege de lage rente is er veel animo onder beleggers, investeerders en banken om geld in beursfondsen te steken - of dat nu meeliften is op een beursintroductie of er later in te beleggen.