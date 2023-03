Wie er achter Redschiphol.nl zit, blijft goed bewaakt door een Britse spindoctor

Een Zambiaanse machthebber, het eerste Afrikaanse team dat aan de 24 uur van Le Mans meedeed, de ‘Vote Leave’-campagne vóór brexit, en nu de website Red Schiphol. Wat heeft een Britse spindoctor met zulke palmares van doen met het tegenhouden van Schipholkrimp?

Een website, in zompig Nederlands. Een onlinepetitie met 4500 ‘handtekeningen’ in een week. En een persbericht. Plots was daar vorige week Redschiphol.nl. Er waren eerder initiatieven die het opnamen voor de geplaagde luchthaven, maar zelden zat daar een kapitaalkrachtige Britse imagostrateeg achter.

De identiteit van diens opdrachtgevers is bij hem in goede handen. Het is in ieder geval niet ‘campagneleider’ George Chichester zelf. Die is gewaardeerd medewerker van Sabi Strategy Group in Londen.

“We zijn benaderd om de campagne Red Schiphol te helpen coördineren,” zegt Chichester desgevraagd. “Door personen die zich zorgen maken over de economische gevolgen van het besluit om het aantal vliegbewegingen op Schiphol te beperken.”

“Gezien de agressieve reacties die individuen en bedrijven ontvangen van anti-luchthavengroepen, houden onze sympathisanten hun identiteit voorlopig liever anoniem. Maar we hopen een deel van onze supporters binnenkort voor het voetlicht te brengen.”

Ten koste van de economie

Dus is het speculeren naar hun herkomst. Red Schiphol verwerpt het argument dat het verminderen van vluchten een ingrijpend effect zal hebben op de uitstoot van CO 2 . “Deze vluchten zullen simpelweg uitwijken naar andere vliegvelden, zoals Heathrow en Parijs-Charles de Gaulle. Ten koste van de Nederlandse economie.” Een onderzoek dat die conclusie moet steunen, is nog niet beschikbaar.

De redenatie sluit aan bij de bezwaren van de luchtvaartsector tegen het krimpplan, waarbij het maximale aantal vluchten wordt teruggebracht van een half miljoen naar uiteindelijk 440.000 per jaar. Maar luchtvaartmaatschappijen, Schiphol of verwante organisaties hebben geen enkele moeite die visie op eigen kracht voor het voetlicht te brengen en hebben daar geen goedbetaalde Britse imagiër bij nodig.

Opvallend genoeg stipt Redschiphol.nl helemaal niet het kabinetsargument aan dat Schipholkrimp vooral noodzakelijk is om binnen de geluidsgrenzen te blijven — en vermeende milieuvoordelen mooi zijn meegenomen.

Een oplossing ontbreekt geheel, op het nogal algemene advies aan het kabinet na dat het zich moet richten op ‘op innovaties in duurzame luchtvaart en multinationale projecten die een grotere impact op emissies zullen hebben’.

​Aardverschuivende verkiezingsoverwinning

Sabi Strategy Group komt vooral naar boven als bureau dat in zuidelijk Afrika politici bijstaat. Onder meer bij de ‘aardverschuivende’ verkiezingsoverwinning van de Zambiaanse president Hakainde Hichilema in 2021. Maar ook claimt het een prominente rol in de ‘Vote Leave’-campagne die Britten in 2016 opriep tegen het EU-lidmaatschap te stemmen.

Het inzetten van een pr-bureau met zulke palmares voor het opzetten van een tamelijk knullige website vol googlevertaalde anglicismen (‘Schiphol is een nationale aanwinst die Nederland in staat stelt zijn gewicht in de schaal te leggen en het Nederlandse volk met de wereld te verbinden’) en een door ene ‘Jan Bakker’ gestarte onlinepetitie bij het generieke petities.nl lijkt, ook financieel gezien, overkill.

Maar dat zien we verkeerd: ‘Het is gebruikelijk dat bedrijven en gemeenschapsgroepen (sic) die veranderingen willen bewerkstelligen, pr-adviseurs inhuren.’

Waarom dan geen Nederlands of Europees bureau dat dichter bij het vuur zit? Chichester: “We zijn een internationaal opererend campagnebureau met projecten over de hele wereld en zijn daardoor goed in staat deze campagne te managen.” Een nietszeggend antwoord dat laat zien dat de mannetjesmaker prima op zijn taak is berekend.

Visexpeditie

Toch daagt tussen alle campagnetaal wel iets van onderliggende motivatie. Tamelijk pregnant roepen zowel Red Schiphol als Chichester meermaals sympathisanten op het initiatief te steunen. “We moedigen partijen die zich bij deze campagne willen aansluiten actief aan. Met ruim 4500 handtekeningen in de eerste dagen is het duidelijk dat er veel steun voor dit onderwerp is.”

Is Red Schiphol daarom meer een visexpeditie van een Brits pr-bureau dat eens wil kijken of er op basis van een verdeeldheid zaaiende maatschappelijk onderwerpen als Schipholkrimp misschien grote opdrachtgevers zijn binnen te halen? Sabi doet er het zwijgen over toe. “We verwelkomen graag meer partners.”